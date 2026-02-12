Președintele Nicușor Dan a intrat în linie dreaptă cu procedurile pentru desemnarea noilor șefi ai serviciilor de informații, după ce etapa înscrierilor pentru conducerea marilor parchete s-a încheiat, iar cele două procese nu mai sunt legate între ele.

Surse din Administrația Prezidențială au indicat că momentul desemnărilor se apropie rapid și că deciziile ar putea fi anunțate în perioada imediat următoare.

„Luna viitoare ar urma să fie făcute numirile șefilor serviciilor de informații”, relatează surse din Administrația Prezidențială.

Potrivit acelorași surse, negocierile privind conducerea serviciilor nu mai sunt condiționate de numirile din zona Justiției, după ce procurorii de rang înalt și-au depus candidaturile pentru șefia marilor parchete.

În acest context, discuțiile privind Serviciul Român de Informații și Serviciul de Informații Externe se poartă separat, iar președintele Nicușor Dan continuă consultările politice pentru a asigura susținerea necesară în Parlament, unde propunerile trebuie validate prin vot.

Șeful statului ar avea în vedere trei variante pentru conducerea SRI și SIE, potrivit informațiilor din cercul prezidențial. Într-o declarație anterioară, acesta a explicat modul în care a fost structurată selecția și criteriile pe care le consideră esențiale pentru aceste funcții sensibile.

„Pentru fiecare dintre aceste servicii am avut o listă lungă, o listă scurtă şi nişte discuţii şi eu sper ca foarte curând să terminăm aceste discuţii şi eu voi propune şi Parlamentul va aproba, vom avea o discuţie înainte. Legat de numele care au apărut în spaţiul public, să ştiţi că mulţi din cei care sunt acolo sunt foarte nefericiţi că numele lor a apărut, pentru că sunt, să le spunem, prieteni de-ai lor din politică, care au făcut ca numele lor să apară şi, cumva, prin asta, şansele, cel puţin teoretice, de numire să scadă. Eu cred că cel mai bine este să fie din afara partidelor, în orice caz trebuie să fie oameni echilibraţi, pentru că sunt nişte zone sensibile, deci oameni echilibraţi, cu maturitate umană, profesională, care să fi relaţionat de-a lungul timpului cu multe medii. O să vedem ce o să iasă din discuţia asta”, a declarat Nicușor Dan.

În același cadru, președintele a recunoscut că tema a fost abordată în discuțiile purtate cu liderii principalelor formațiuni politice. Șeful statului a admis, la acea vreme, că în discuţiile purtate cu preşedinţii PSD, PNL şi USR a abordat ”parţial” şi acest subiect.

Pe lângă numirile din zona serviciilor de informații, președintele Nicușor Dan are în pregătire și prezentarea raportului referitor la anularea alegerilor prezidențiale din 2024, un document așteptat în spațiul public.

Potrivit surselor de la Palatul Cotroceni, raportul privind anularea scrutinului ar putea fi făcut public în luna aprilie, după finalizarea analizelor interne. Documentul este considerat unul esențial pentru clarificarea circumstanțelor care au dus la decizia fără precedent de invalidare a alegerilor.

În paralel, la nivel instituțional au loc discuții între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria privind desemnarea unui nou ministru al Educației. Premierul ar fi transmis președintelui trei variante de nume, provenite atât din mediul politic, cât și din afara partidelor.

Conform informațiilor obținute din surse guvernamentale, în urma consultărilor s-a convenit ca prim-ministrul să înainteze o singură propunere finală către șeful statului. Decizia urmează să fie formalizată după ce candidatul agreat va fi stabilit în mod definitiv.

Un alt subiect aflat pe masa președintelui Nicușor Dan este referendumul anunțat în cadrul magistraturii, pentru care sunt analizate două variante concrete de organizare.

Surse din Administrația Prezidențială susțin că prima opțiune luată în calcul este votul prin corespondență, o formulă care ar permite desfășurarea rapidă a procesului, în doar câteva săptămâni. A doua variantă presupune organizarea unui vot online, securizat prin intermediul STS, însă această procedură ar necesita un interval mai lung de pregătire.

În acest context, sursele au descris și rezervele existente în rândul unor magistrați.

„Un vot prin corespondență, și aici le este frică multora dintre judecători să primească plicul și să își exprime votul – deși ar fi varianta cea mai rapidă, în doar câteva săptămână, sau o variantă online, cumva securizat prin STS, dar în această situație ar dura cel puțin o lună”, arată sursele din Administrația Prezidențială.

Totodată, în discuțiile recente nu ar fi fost aduse argumente suplimentare din partea judecătorilor care contestă inițiativa. Sursele arată că „judecătorii opozanți nu au mai venit cu acele argumente în plus pe care le ceruse președintele în ultimele discuții, care să arate exact problemele din justiție”.