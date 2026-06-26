Consiliul UE aprobă poziția parțială de negociere pentru „Orizont Europa” 2028–2034, legat de fondul european de competitivitate

Consiliul Uniunii Europene a aprobat o poziție parțială de negociere pentru programul „Orizont Europa” 2028–2034, pentru a sprijini cercetarea și inovarea în UE și pentru a crește competitivitatea economică, prin legarea acestuia de fondul european de competitivitate.

Consiliul UE a ajuns la un acord privind poziția sa parțială de negociere privind regulamentul și programul specific al Orizont Europa, al zecelea program-cadru al UE pentru cercetare și inovare. Orizont Europa este un element cheie al următorului cadru financiar multianual (CFM), planul de cheltuieli pe șapte ani al UE. Acesta este conceput pentru a stimula excelența științifică, a stimula competitivitatea economică și a aborda provocările societale globale. Pe lângă creșterea substanțială a bugetului propusă de Comisie, poziția convenită a Consiliului pentru Orizont Europa prevede o legătură strânsă cu instrumentul de competitivitate al UE în următorul CFM, Fondul european de competitivitate (FEC), pentru a facilita un proces fără probleme de sprijinire a investițiilor.

Poziția Consiliului este „parțială” deoarece exclude aspectele financiare și orizontale, care sunt discutate în prezent în cadrul negocierilor generale privind următorul CFM, care acoperă perioada 2028-2034, precum și elementele legate de viitoarele inițiative legislative privind Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT), care ar încheia pachetul Orizont Europa (2028-2034). Acordul provizoriu se referă la cele două propuneri legislative din pachetul Orizont Europa: Regulamentul de instituire a programului-cadru, precum și normele sale de participare și diseminare, și decizia Consiliului de instituire a programului specific de implementare a programului Orizont Europa.

„Cercetarea și inovarea se numără printre cele mai importante active strategice ale Europei. Investind în excelența științifică și transformând cercetările inovatoare în produse, tehnologii și industrii inovatoare, consolidăm competitivitatea, reziliența și autonomia strategică a Europei. Președinția cipriotă a realizat programul Orizont Europa cu această ambiție, consolidând rolul său de instrument cheie pentru asigurarea locului Europei în avangarda inovării globale și transformarea cunoștințelor în beneficii tangibile pentru economia, societatea și securitatea noastră”, a declarat Nicodemos Damianou, ministrul adjunct pentru Cercetare,Inovare și Politică Digitală din Cipru.

Poziția Consiliului reflectă un compromis echilibrat în toate componentele majore ale programului-cadru. Aceasta consolidează implicarea statelor membre în stabilirea priorităților strategice ale programului Orizont Europa, clarifică legăturile strânse cu ECF și introduce îmbunătățiri și garanții suplimentare legate de parteneriatele europene, securitatea cercetării și sprijinul pentru inovare, inclusiv pentru aplicații cu dublă utilizare și de apărare. De asemenea, consolidează principiile orizontale precum egalitatea de gen, măsurile de simplificare în beneficiul beneficiarilor, precum și o colaborare largă și diversificată în întreaga Uniune.

Poziția Consiliului introduce îmbunătățiri în diferite elemente ale celor patru piloni ai programului Orizont Europa, în special consolidând rolul strategic al Consiliului și al statelor membre. În cadrul Pilonului I (Excelență în știință), se fac ajustări la guvernanța Consiliului European de Cercetare și se adaugă un accent pe cercetătorii aflați la începutul carierei; Pilonul II (Competitivitate și societate) oferă detalii suplimentare despre componenta „societate” și menține echilibrul dintre cercetarea ascendentă și prioritățile politice. Se prevede un proces clar pentru implicarea statelor membre în stabilirea priorităților întregului pilon, în special în parteneriatele europene; Pilonul III (Inovație) extinde rolul Consiliului European pentru Inovație, permițând sprijinirea inovării deep-tech – inclusiv un sprijin limitat pentru aplicațiile de apărare. În cele din urmă, în ceea ce privește Pilonul IV (Spațiul European de Cercetare), acordul acordă Consiliului un rol mai important în codefinirea domeniilor de sprijin pentru infrastructură și dezvoltă în continuare cadrul pentru măsuri de extindere.

Modelul de guvernanță propus prin poziția Consiliului consolidează semnificativ rolul Consiliului și al statelor membre în conturarea direcției strategice a programului Orizont Europa. S-a acordat o atenție deosebită asigurării coerenței dintre Orizont Europa și Fondul european de competitivitate, în special în ceea ce privește componenta de cercetare și inovare colaborativă, păstrând în același timp natura independentă și axată pe excelență a programului Orizont Europa.

Poziția Consiliului a clarificat și a consolidat dispozițiile privind parteneriatele europene dintre Uniune și partenerii publici și/sau privați – cum ar fi asociațiile industriale, statele membre, universitățile și fundațiile – pentru a aborda provocările europene și globale, precum și pentru a stimula competitivitatea UE. Consiliul și organismele sale consultative vor avea un rol mai important în identificarea domeniilor prioritare și în conturarea direcției strategice a parteneriatelor. Se propune o abordare mai solidă a ciclului de viață, care să acopere crearea, monitorizarea, evaluarea și eliminarea treptată a parteneriatelor, îmbunătățind în același timp coerența cu alte programe ale Uniunii.

Pentru a sprijini simplificarea, poziția Consiliului clarifică regulile de eligibilitate și de evaluare a propunerilor, făcând participarea la programul Orizont Europa mai transparentă și mai eficientă. Procedurile de evaluare și implementare vizează îmbunătățirea accesului, a deschiderii și a impactului finanțării Uniunii. Măsurile cheie includ opțiuni simplificate de costuri pentru acțiunile Marie Skłodowska-Curie (MSCA), utilizarea pe scară mai largă a finanțării forfetare și reducerea cerințelor de raportare pentru a reduce sarcina administrativă și riscul de erori. Textul simplifică, de asemenea, rambursarea costurilor cu personalul prin utilizarea costurilor unitare de personal, ajutând participanții să reducă complexitatea și să faciliteze raportarea.

Poziția Consiliului stabilește un cadru robust și dedicat pentru identificarea, evaluarea și atenuarea riscurilor asociate activităților de cercetare și inovare. Aceasta clarifică restricțiile și garanțiile de participare printr-o abordare bazată pe riscuri și proporțională, abordând astfel preocupările legate de securitate, menținând în același timp deschiderea cercetării și inovării în cea mai mare măsură posibilă. În conformitate cu abordarea privind securitatea cercetării și cu necesitatea de a păstra orientarea predominant civilă a programului Orizont Europa, sprijinul din cadrul pilonului II pentru aplicațiile cu dublă utilizare va fi integrat încă de la început. În plus, se introduc controale și echilibru sporite pentru sprijinul acordat de Consiliul European pentru Inovare aplicațiilor cu dublă utilizare și aplicațiilor legate de apărare. Luate împreună, aceste măsuri asigură un cadru robust, sigur și transparent pentru sprijinirea activităților de cercetare și inovare critice, cu dublă utilizare și legate de apărare.

Poziția Consiliului promovează convergența susținută a cercetării și inovării, bazându-se pe progresele înregistrate de țările aflate în faza de extindere a programului (statele membre care sunt în urmă în ceea ce privește performanța în cercetare și inovare) și de țările în tranziție (cele care recuperează decalajul pentru a ieși din statutul de țări aflate în faza de extindere). Aceasta susține instrumentele actuale de extindere și permite noi măsuri pentru a sprijini progresul acestor state membre. Aceste prevederi fac parte din echilibrul mai larg al pachetului, strâns legat de negocierile în curs privind cadrul financiar multianual (CFM) mai amplu.

Poziția parțială de negociere servește drept mandat al Consiliului pentru a începe discuțiile cu Parlamentul European privind Orizont Europa. Decizia privind bugetul programului pentru perioada 2028-2034 va depinde de acordul final privind următorul CFM.

Un acord privind CFM-ul general până la sfârșitul anului 2026 ar permite adoptarea de acte legislative în 2027 și ar asigura că finanțarea UE ajunge la beneficiari fără întrerupere începând cu ianuarie 2028.