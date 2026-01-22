Din cuprinsul articolului Liberalizarea gazelor, în luna aprilie

Liberalizarea prețului la gazele naturale rămâne, în acest moment, pe agenda Guvernului pentru luna aprilie, fără modificări ale calendarului stabilit inițial. Deși în spațiul public au apărut discuții privind posibilitatea prelungirii plafonării sau ajustării mecanismului de protecție pentru consumatori, Executivul transmite că nu a fost luată nicio decizie în acest sens.

Autoritățile susțin că eventualele schimbări vor fi analizate în funcție de evoluțiile din piața energetică și de impactul asupra populației și mediului economic, urmând să fie comunicate public dacă vor interveni.

În acest context, liberalizarea rămâne, deocamdată, obiectivul asumat pentru perioada următoare, iar detaliile concrete ale măsurii urmează să fie clarificate pe măsură ce se apropie termenul anunțat.

Ioana Dogioiu a fost întrebată dacă schema de plafonare a prețului la gazele naturale va fi păstrată și după luna aprilie, purtătorul de cuvânt al Guvernului a explicat că planul anunțat rămâne valabil, cel puțin în acest moment.

„În principiu, după cum ştiţi, liberalizarea preţului la gazele naturale trebuie să aibă loc, este programată să aibă loc în aprilie. Deocamdată nu a intervenit nicio modificare a acestui plan, după cum spunea şi domnul ministru Bogdan Ivan.”

Ioana Dogioiu a subliniat că până la termenul stabilit există posibilitatea unor ajustări, însă acestea nu au fost discutate sau aprobate până acum.

„Dacă până în aprilie, că mai e cale lungă până atunci, vor apărea unele modificări, o să le comunicăm. Deocamdată nu au intervenit modificări în acest plan iniţial.”

Reprezentantul Guvernului a mai arătat că modul concret de aplicare a liberalizării urmează să fie stabilit în perioada următoare, inclusiv eventualele măsuri de protecție pentru consumatori.

„Cum anume se va face, care vor fi prevederile concrete şi aşa, rămâne de văzut, asta vă spuneam până în aprilie. Deocamdată, însă, calendarul nu ştiu să fi fost schimbat”, a declarat Ioana Dogioiu joi, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.

Liberalizarea prețului la gazele naturale este legată de încetarea schemei de plafonare și compensare, măsură introdusă în contextul crizelor energetice din ultimii ani.

Autoritățile urmează să decidă în perioada următoare dacă vor fi menținute mecanisme de sprijin pentru anumite categorii de consumatori sau pentru mediul economic, în funcție de evoluțiile din piață.