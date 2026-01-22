Noile obligații sunt stabilite prin Regulamentul privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (PPWR), care va intra în vigoare în februarie 2026 și va deveni aplicabil în toate statele membre ale Uniunii Europene începând cu luna august. Regulamentul introduce reguli unitare la nivel european, cu scopul de a reduce cantitatea de deșeuri de ambalaje și de a limita utilizarea materialelor considerate poluante sau periculoase pentru sănătate.

Schimbările vizează atât producătorii de ambalaje, cât și comercianții și operatorii din sectorul ospitalității, care vor trebui să se conformeze noilor standarde privind materialele utilizate, etichetarea și modul de eliminare a ambalajelor.

Una dintre primele măsuri deja aplicate se referă la substanțele PFAS, folosite pe scară largă în ambalajele alimentare pentru a le face impermeabile la uleiuri și lichide. Aceste substanțe sunt prezente într-o varietate de materiale, de la hârtia pergamentată până la pungile de plastic.

Începând cu 12 august 2026, orice ambalaj care depășește limitele stabilite de regulament va deveni automat ilegal. Producătorii nu vor mai putea utiliza materiale „ieftine” care conțin PFAS și vor fi obligați să adopte alternative conforme, chiar dacă acestea implică costuri mai mari.

Pentru baruri și restaurante, modificările vor fi vizibile în special la nivelul ambalajelor individuale, precum pliculețele pentru zahăr, sosuri sau condimente. Acestea pot arăta similar cu cele actuale, însă vor fi realizate din materiale complet diferite. În același timp, se introduc cerințe noi de etichetare, toate ambalajele urmând să includă instrucțiuni clare, valabile la nivelul Uniunii Europene, privind eliminarea corectă a acestora.

Lipsa informațiilor obligatorii de pe etichetă va face ca produsul să nu mai poată fi comercializat pe piața europeană, ceea ce va impune controale mai stricte și responsabilități suplimentare pentru operatorii economici.

Cel mai mare impact va fi resimțit începând cu 1 ianuarie 2030. Articolul 25 din regulament interzice introducerea pe piață a ambalajelor din plastic de unică folosință pentru condimente, conserve, sosuri, cremă de cafea și zahăr în sectorul HoReCa, respectiv în hoteluri, restaurante și servicii de catering.

Măsurile se extind și asupra produselor cosmetice și de toaletă ambalate în sticle mini din hoteluri, cu volume sub 50 ml, precum și asupra fructelor și legumelor proaspete ambalate în plastic cu o greutate mai mică de 1,5 kg. Obiectivul Uniunii Europene este reducerea deșeurilor de ambalaje cu 5% până în 2030 față de nivelurile din 2018, cu un prag de reducere de 15% până în 2040.

În acest context, restaurantele vor fi obligate să adopte dozatoare sau recipiente reîncărcabile realizate din materiale alternative plasticului, precum hârtia reciclabilă. De asemenea, până la 12 februarie 2028, operatorii din domeniul HoReCa vor trebui să ofere clienților posibilitatea de a achiziționa mâncare și băuturi la pachet în recipiente reutilizabile, fie furnizate de local, fie aduse de acasă, fără suprataxe și, în anumite cazuri, la un preț mai mic.