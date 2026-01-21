Industria HoReCa se confruntă cu un context economic dificil, marcat de creșterea taxelor, instabilitate fiscală și un apetit de consum tot mai scăzut, iar anul 2026 este văzut de patronate drept un punct de cotitură pentru sustenabilitatea multor afaceri. Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR) avertizează, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că lipsa unei politici fiscale coerente poate accelera ieșirea de pe piață a unui număr semnificativ de operatori.

Reprezentanții federației subliniază că efectele nu se vor limita doar la mediul privat, ci vor avea consecințe directe asupra bugetului de stat, pieței muncii și economiei urbane.

„În lipsa unei fiscalități predictibile și rezonabile, sectorul riscă o contracție accelerată, cu efecte directe asupra locurilor de muncă, veniturilor bugetare și economiei”, transmite FPIOR.

Estimările avansate de patronate indică un scenariu îngrijorător pentru piața restaurantelor. Într-un interval de doar un an, între 15% și 25% dintre unități ar putea dispărea, în special ca urmare a presiunii fiscale crescute și a diminuării cererii din partea consumatorilor, fenomen deja vizibil în marile orașe.

Contextul este cu atât mai sensibil cu cât industria funcționează, potrivit patronatelor, cu marje reale de profit extrem de reduse, care limitează capacitatea operatorilor de a absorbi noi costuri fără a afecta direct prețurile finale.

Reprezentanții industriei explică faptul că orice modificare fiscală se propagă rapid în prețuri, afectând comportamentul de consum și viabilitatea afacerilor. Într-o declarație amplă, patronatele atrag atenția asupra fragilității modelului economic actual.

„Industria ospitalității funcționează, în prezent, cu marje reale de profit de doar 3–5%. În aceste condiții, orice majorare de taxe nu se reflectă în profit, ci se transferă inevitabil în prețuri, determinând pierderea clienților și, în final, închiderea unităților. Avem exemple clare în Europa: toate statele care au supraimpozitat ospitalitatea au revenit ulterior asupra deciziei, după valuri de falimente. Nu vorbim despre un risc teoretic. Vorbim despre un risc imediat: 15–25% dintre restaurante pot dispărea într-un singur an. Industria ospitalității este despre sute de mii de locuri de muncă, despre turism, despre consum intern și despre viața economică a orașelor”, spun patronii din ospitalitate.

Mesajul patronatelor este direcționat explicit către decidenții politici, cu accent pe relația dintre stabilitatea fiscală și veniturile bugetare pe termen lung.

„Mesajul nostru este simplu: mențineți o fiscalitate predictibilă și rezonabilă, iar industria va continua să plătească taxe. Împovărați-o excesiv și veți pierde o sursă stabilă de venituri. Statul nu câștigă din falimente. Câștigă din firme care funcționează corect și pe termen lung”, spune Marius Bănică, președinte HoReCa Oltenia și vicepreședinte FPIOR.

În aceeași linie, liderii din federație atrag atenția asupra efectelor structurale ale supraimpozitării.

„În condițiile în care sectorul ospitalității funcționează cu marje de profit structurale reduse, capacitatea de a absorbi creșteri suplimentare de fiscalitate este sever limitată. Transferul acestor costuri către prețurile finale generează contracția cererii și afectează sustenabilitatea economică a operatorilor. Consolidarea veniturilor bugetare depinde de menținerea în funcțiune a unui mediu de afaceri viabil și conform, nu de reducerea bazei economice active”, adaugă Corina Macri, președinte Horetim și vicepreședinte FPIOR.

Pe fondul scumpirilor și al prudenței consumatorilor, industria HoReCa se adaptează rapid la un nou tip de cerere, orientat tot mai mult spre livrări și servicii de tip takeaway. FPIOR anticipează că acest trend se va accentua în 2026, devenind un element central al modelului de business pentru multe restaurante.

Potrivit estimărilor federației, livrările la domiciliu vor continua să crească accelerat, pe măsură ce tot mai mulți clienți preferă să comande acasă pentru a-și controla mai bine bugetul și a evita costurile suplimentare asociate ieșirilor în oraș. În acest context, restaurantele care nu dezvoltă eficient acest canal riscă să piardă constant clienți și să își reducă vizibil veniturile.

Datele deja disponibile arată că piața se află într-un proces de ajustare. Traficul de clienți a scăzut cu aproximativ 15%, iar numărul unităților HoReCa s-a redus cu circa 10%, semnale clare că presiunea economică este deja resimțită și va continua și în anul următor.

Schimbările din industrie sunt însoțite de modificări evidente în comportamentul clienților, care devin tot mai atenți la valoarea notei de plată. În 2026, ieșirile la restaurant sunt mai rare, comenzile sunt mai mici, iar produsele considerate neesențiale sunt eliminate frecvent. Deserturile, cafeaua sau băuturile suplimentare sunt primele sacrificate, iar timpul petrecut în localuri se reduce considerabil.

În paralel, consumul de tip fast food și orientarea către opțiuni percepute ca fiind mai accesibile cresc, în detrimentul experienței complete de restaurant. Această schimbare afectează în special unitățile cu costuri fixe ridicate și meniuri complexe.

„Intrăm într-un an dificil pentru industria ospitalității, în care comportamentul de consum se schimbă rapid, iar presiunea asupra notei de plată devine tot mai vizibilă. Consumatorii comandă mai rar, mai puțin și mult mai calculat, iar livrarea la domiciliu nu mai este o opțiune, ci o necesitate pentru supraviețuire. Chiar și așa, volumul nu va compensa integral scăderea valorii comenzilor, iar pentru mulți operatori 2026 se anunță un an al ajustărilor dure, punctează Călin Cozma, președinte executiv FPIOR.

Pentru anul 2026, FPIOR estimează că vor avea un avantaj competitiv restaurantele care se adaptează rapid noilor realități economice și de consum. Unitățile cu prețuri accesibile, meniuri simplificate și oferte clare, ușor de înțeles pentru consumatori, vor avea șanse mai mari să rămână pe piață.

În același timp, federația avertizează că supraimpozitarea va accelera falimentele, ceea ce va genera pierderi financiare pentru stat. Reducerea numărului de restaurante, combinată cu taxe ridicate, riscă să împingă prețurile dincolo de limitele suportabile pentru populație.

Livrările, deși aduc volum, implică și costuri semnificative, precum comisioanele ridicate ale platformelor și cheltuieli logistice suplimentare, care mențin marjele de profit la niveluri scăzute. Diferențele dintre restaurantele adaptate la noul comportament de consum și cele rămase în modelul clasic se vor adânci.