Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că proiectul bugetului de stat nu ia în calcul creșteri ale taxei pe valoarea adăugată (TVA), nici la nivelul cotei standard și nici pentru sectorul HoReCa sau alte domenii economice.

Totodată, oficialul a precizat că în construcția bugetară nu sunt incluse eventuale modificări ale pensiilor magistraților, subliniind că sunt avute în vedere doar măsurile aflate în vigoare.

„Nu luăm în calcul nicio ipoteză a creşterii cotei standard de TVA pentru bugetul anului 2026, nu luăm în calcul ipoteza creşterii TVA la HoReCa. Nu putem lua în calcul pentru buget măsuri care nu sunt în vigoare, în momentul când vor fi în vigoare, le vom lua în calcul”, a declarat Alexandru Nazare marţi, 20 ianuarie, în cadrul unei conferințe de presă.

Declarațiile au fost făcute în contextul unor întrebări legate de elaborarea bugetului și de impactul unor acte normative adoptate recent, inclusiv cel privind scăderea vârstei de pensionare, act normativ contestat la Curtea Constituțională.

Alexandru Nazare a explicat că, atâta timp cât aceste măsuri nu produc efecte legale, ele nu pot fi reflectate în buget.

Ministrul Finanțelor a mai precizat că nu a purtat discuții cu ministrul Muncii privind eventuale ajutoare pentru pensionarii cu venituri mici. În același timp, a arătat că au loc consultări cu primarii în legătură cu sumele alocate administrațiilor locale de la bugetul de stat.

De la 1 august 2025, TVA aplicată sectorului HoReCa a fost majorată de la 9% la 11%.

Ulterior, Guvernul a anunțat că ia în calcul și scenariul unei creșteri suplimentare, până la 21%, nivelul cotei standard de TVA, această decizie urmând să fie analizată în funcție de gradul de colectare fiscală din domeniu.

În acest context, după ce Executivul a transmis că evaluează posibilitatea aplicării cotei standard de 21% în HoReCa, patronatele românești din domeniul ospitalității s-au unit într-un demers comun.

Cele trei federații patronale reprezentative au solicitat Guvernului condus de Ilie Bolojan, în septembrie 2025, să păstreze actuala cotă de TVA de 11% pentru acest sector.