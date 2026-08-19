ANAF a colectat cu 22,4 miliarde de lei mai mult în primul semestru. Încasările din TVA au crescut cu 25,9%

ANAF a colectat 267,6 miliarde de lei în primele șase luni ale anului, cu 22,4 miliarde de lei peste nivelul din aceeași perioadă din 2025. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune însă că veniturile mai mari trebuie însoțite de prudență în cheltuirea banilor publici.

Veniturile colectate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) au ajuns la 267,6 miliarde de lei în prima jumătate a anului, potrivit datelor prezentate de ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

În perioada similară din 2025, ANAF colectase 245,2 miliarde de lei. Diferența este astfel de 22,4 miliarde de lei într-un singur semestru.

Nazare consideră că noile cifre confirmă direcția de stabilizare a finanțelor publice și susține că rezultatele pot fi îmbunătățite prin obiective clare, presiune asupra performanței și o administrație fiscală mai eficientă.

Cea mai importantă evoluție prezentată de ministru este cea a încasărilor din taxa pe valoarea adăugată.

ANAF a colectat din TVA 64,8 miliarde de lei în primele șase luni ale anului. Suma este cu 25,9% mai mare decât cea înregistrată în perioada corespunzătoare din 2025.

În termeni nominali, veniturile suplimentare din TVA au ajuns la 13,3 miliarde de lei. În aceeași perioadă, ANAF a restituit companiilor TVA în valoare de 11,1 miliarde de lei.

Situația este diferită în cazul accizelor. Încasările au fost de 21,14 miliarde de lei în primul semestru, comparativ cu 21,08 miliarde de lei în aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea este astfel una redusă.

Alexandru Nazare arată că există în continuare sectoare unde rezultatele trebuie îmbunătățite prin combaterea evaziunii fiscale, creșterea conformării voluntare și întărirea instrumentelor prin care ANAF poate interveni în zonele cu risc de pierdere a veniturilor bugetare.

Ministrul interimar al Finanțelor atrage atenția că îmbunătățirea colectării reprezintă numai una dintre componentele necesare pentru corectarea dezechilibrelor bugetare.

Cealaltă componentă este controlul cheltuielilor publice. În opinia sa, orice măsură nouă care afectează bugetul ar trebui analizată împreună cu sursa concretă de finanțare și cu efectele pe termen mediu.

Nazare avertizează că rezultatele mai bune obținute în prezent la colectare nu trebuie transformate în cheltuieli permanente pe care bugetul nu le-ar putea susține ulterior. El face astfel apel la responsabilitate atât în Guvern, cât și în Parlament, în cazul deciziilor care generează costuri suplimentare pentru stat.

Evoluția finanțelor publice va fi analizată în curând și de agenția de rating S&P. Potrivit lui Alexandru Nazare, misiunea de evaluare este programată pentru mijlocul lunii septembrie, iar raportul privind România urmează să fie publicat la începutul lunii octombrie.

Ministrul subliniază că agențiile de rating urmăresc atât datele financiare, cât și capacitatea autorităților de a menține direcția politicilor bugetare.

În acest context, Nazare consideră că principalul obiectiv economic al României trebuie să rămână stabilitatea finanțelor publice și evitarea unor noi cheltuieli pentru care nu există surse clare de finanțare.