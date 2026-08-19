Meta știe mai multe despre utilizatori decât ai crede. Facebook și Messenger, printre aplicațiile aflate în vizor

Meta se află pe primul loc între marile companii de tehnologie analizate într-un studiu privind volumul de tipuri de date colectate prin aplicațiile disponibile în App Store. Cercetarea a inclus 171 de aplicații dezvoltate de Meta, Google, Microsoft, Apple și Amazon. Rezultatele arată că aplicațiile Meta colectează, în medie, informații din 25 dintre cele 35 de categorii de date urmărite în analiză. Diferența este de peste trei ori mai mare față de valorile medii înregistrate pentru Microsoft și Apple.

Meta conduce clasamentul realizat în cadrul studiului, după ce cercetătorii au evaluat informațiile privind colectarea datelor pentru 171 de aplicații disponibile în App Store-ul Apple și dezvoltate de cinci dintre cele mai mari companii din industria tehnologiei.

Analiza a urmărit 35 de categorii distincte de informații pe care aplicațiile le pot colecta despre utilizatori. Printre acestea se află istoricul de navigare, localizarea precisă, informațiile referitoare la achiziții și alte tipuri de date asociate activității desfășurate prin intermediul aplicațiilor.

Rezultatele au arătat că aplicațiile companiei Meta colectează, în medie, 25 dintre cele 35 de tipuri de date luate în calcul. Prin comparație, nivelul este de peste trei ori mai ridicat decât media constatată în cazul aplicațiilor dezvoltate de Microsoft și Apple.

Diferențele dintre companiile analizate devin și mai vizibile la nivelul aplicațiilor individuale, iar șapte dintre cele identificate drept cele mai intruzive din perspectiva numărului de categorii de date colectate aparțin Meta.

În această categorie au fost incluse Facebook, Messenger și Meta AI. Lista cuprinde, de asemenea, Meta Horizon, Meta Ads Manager, Meta Business Suite și Forum, potrivit informațiilor prezentate de sursa studiului.

Poziționarea acestor aplicații în partea superioară a clasamentului indică amploarea categoriilor de informații despre utilizatori pe care serviciile companiei declară că le colectează.

Celelalte mari companii tehnologice incluse în cercetare au înregistrat valori medii mai reduse decât Meta în privința numărului de categorii de date colectate prin aplicațiile analizate.

Google s-a situat pe poziția următoare, cu o medie de 17 tipuri de date. Aplicațiile Amazon au colectat în medie 12 categorii, în timp ce Microsoft a ajuns la opt. Apple a înregistrat cea mai redusă valoare dintre cele cinci companii analizate, cu o medie de șapte tipuri de date.

Raportat la aceste rezultate, media înregistrată pentru aplicațiile Meta este de peste trei ori mai mare decât cea aferentă Microsoft și de peste trei ori mai ridicată decât valoarea constatată pentru Apple.

Numărul mai mic de categorii de informații colectate nu elimină însă preocupările privind protecția datelor, în special în cazul companiilor care operează ecosisteme digitale extinse și numeroase servicii utilizate la scară largă.

Deși aplicațiile Google au colectat, în medie, mai puține tipuri de date decât cele dezvoltate de Meta, studiul atrage atenția asupra dimensiunii procesului de colectare și asupra ecosistemului amplu de aplicații al companiei. Aceste elemente mențin securitatea și protejarea datelor utilizatorilor printre principalele aspecte care trebuie urmărite în evaluarea modului în care funcționează marile platforme tehnologice.