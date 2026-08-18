China accelerează renunțarea la Windows 10 în instituțiile guvernamentale

China își intensifică eforturile de a reduce dependența de tehnologia americană, iar Windows 10 este printre primele produse vizate. Beijingul a cerut accelerarea eliminării unei versiuni adaptate pentru instituțiile publice, invocând preocupări privind securitatea datelor.

China face un nou pas pentru reducerea dependenței de tehnologia americană, accelerând renunțarea la o versiune personalizată a sistemului de operare Windows 10 utilizată de agențiile guvernamentale. Ministerul Securității Statului le-ar fi cerut recent unor instituții publice să dezinstaleze software-ul de pe calculatoarele lor, potrivit unor surse apropiate situației.

Decizia ar devansa cu câteva luni calendarul stabilit anterior pentru eliminarea sistemului de operare dezvoltat de Microsoft, semnalând preocuparea tot mai mare a Beijingului față de utilizarea tehnologiilor americane în instituțiile publice.

Este vorba despre o versiune a Windows 10 dezvoltată de C&M Information Technologies Co. (CMIT), o societate mixtă înființată în 2016 de Microsoft și compania de stat China Electronics Technology Group Corp. Compania a fost creată pentru a adapta sistemul de operare la cerințele de securitate impuse de autoritățile chineze.

Potrivit calendarului inițial, CMIT urma să retragă software-ul în februarie 2027, în cadrul unei campanii guvernamentale mai ample de reducere a utilizării tehnologiei străine. Noua directivă privind accelerarea procesului ar fi surprins însă unii angajați ai instituțiilor de stat, mai ales că aceasta a fost emisă cu doar câteva săptămâni înaintea întâlnirii planificate dintre președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping.

Sursele citate au precizat că oficialii chinezi sunt preocupați în special de eventualele vulnerabilități care ar putea afecta securitatea datelor. Măsura se înscrie în eforturile Beijingului de a reduce dependența instituțiilor publice de software și tehnologii provenite din Statele Unite ale Americii.

Microsoft a transmis că nu are cunoștință despre vreun incident de securitate care să fi afectat produsul respectiv. Compania a precizat că versiunea continuă să primească în mod regulat actualizări de securitate.

În ultimii ani, China a intensificat promovarea tehnologiilor dezvoltate pe plan intern în sectoarele care gestionează date sensibile, inclusiv în cadrul forțelor armate și al companiilor de stat. Mai multe firme chineze, printre care Kylin Software Co. și Tongxin Software Technology Co., au lansat propriile sisteme de operare pentru computere, în încercarea de a înlocui Windows.

Beijingul a cerut, de asemenea, agențiilor guvernamentale centrale să înlocuiască echipamentele informatice provenite de la producători străini. În același timp, utilizarea telefoanelor iPhone a fost interzisă în cel puțin unele instituții publice considerate sensibile.

În pofida acestor măsuri, China rămâne o piață importantă pentru Microsoft. Compania americană, cu sediul în Redmond, Washington, continuă să obțină venituri semnificative din furnizarea de modele de inteligență artificială și servicii cloud către companii chineze, printre care ByteDance Ltd. și Tencent Holdings Ltd.

ByteDance este estimată să cheltuiască singură peste un miliard de dolari anual pentru serviciile de inteligență artificială și cloud furnizate de Microsoft, ceea ce evidențiază amploarea în continuare a relațiilor comerciale dintre gigantul american și companiile chineze.