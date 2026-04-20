CNAIR demarează un nou recensământ al traficului rutier, acțiune care urmărește să ofere o imagine detaliată asupra modului în care circulă vehiculele pe drumurile publice din România. Proiectul este organizat prin intermediul Centrului de Studii Tehnice Rutiere și Informatică și se desfășoară în baza Normativului AND 557/2025, document care stabilește metodologia oficială de colectare a datelor.

„Începe Recensământul General de Circulație Rutieră. CNAIR prin intermediul Centrului de Studii Tehnice Rutiere și Informatică (CESTRIN) va organiza și coordona etapele de realizare a Recensământului General de Circulație Rutieră, o acțiune de importanță strategică pentru planificarea și dezvoltarea infrastructurii de transport din România. Acesta se desfășoară, începând cu 21 aprilie, în conformitate cu prevederile Normativului AND 557/2025 – Instrucțiucțiuni pentru efectuarea înregistrării circulației rutiere pe drumurile publice indicativ, care stabilește metodologia de înregistrare a datelor de trafic pe drumurile de interes național, județene și comunale”, a comunicat CNAIR.

Autoritățile subliniază că această operațiune nu este una punctuală, ci face parte dintr-un mecanism complex de monitorizare a traficului, esențial pentru fundamentarea deciziilor în domeniul transporturilor. Prin colectarea datelor la nivel național, instituția urmărește să obțină indicatori relevanți privind fluxurile rutiere.

Recensământul CNAIR are mai multe obiective clar definite, toate orientate către îmbunătățirea infrastructurii și creșterea siguranței rutiere. Datele colectate vor sta la baza unor analize complexe privind evoluția cererii de transport și nevoile de investiții.

„Obiectivele principale ale recensământului sunt următoarele: • Determinarea intensității și compoziției traficului rutier (structurate pe categorii de vehicule);

• Actualizarea indicilor de evoluție a cererii de transport;

• Furnizarea datelor necesare pentru fundamentarea investițiilor în infrastructură, întreținerea drumurilor și siguranța rutieră;

• Actualizarea bazei de date a Modelelor de Transport. Recensământul va fi realizat atât prin metode automate (utilizând sisteme automate de monitorizare), cât și prin metoda manuală, în puncte de înregistrare stabilite strategic la nivel național. Potrivit Normativului AND 557/2025, perioadele de înregistrare sunt alese astfel încât să surprindă variațiile sezoniere și zilnice ale traficului, incluzând zile lucrătoare, de weekend și perioade de vârf turistic, conform calendarului din link-ul de mai jos. De asemenea, acest proces de colectare a datelor NU implică oprirea vehiculelor în trafic. Echipele de recenzori vor fi amplasate în afara părții carosabile, astfel încât fluxul rutier să nu fie afectat. Rezultatele finale ale recensământului vor fi centralizate și utilizate pentru actualizarea bazelor de date tehnice rutiere și vor fi puse la dispoziția autorităților cu atribuții în gestionarea infrastructurii rutiere”, a mai transmis instituția.

Autoritățile insistă asupra faptului că șoferii nu vor fi opriți în trafic, iar colectarea datelor se face în condiții care nu perturbă circulația. Această precizare vine în contextul unor posibile temeri legate de eventuale blocaje sau controale suplimentare.

Recensământul CNAIR reprezintă un instrument esențial pentru evaluarea dinamicii traficului și pentru stabilirea priorităților în dezvoltarea infrastructurii rutiere. Datele colectate vor permite autorităților să identifice zonele cu trafic intens și să planifice intervențiile necesare.

„Monitorizarea fluxurilor de trafic este esențială pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, oferind suportul tehnic necesar proiectării investițiilor, planificării lucrărilor de întreținere și optimizării circulației. Aceste date permit o analiză precisă a dinamicii traficului și sunt fundamentale în evaluarea impactului asupra mediului, facilitând estimarea emisiilor poluante și elaborarea strategiilor de îmbunătățirea calității aerului. Notă: Menționăm că datele de înregistrare pot fi adaptate ulterior, în funcție de necesitățile operative constatate”, a mai anunțat CNAIR.

Pe lângă componenta tehnică, recensământul contribuie și la elaborarea politicilor publice privind reducerea poluării. Informațiile obținute vor sprijini autoritățile în dezvoltarea unor soluții pentru diminuarea emisiilor generate de trafic și pentru creșterea eficienței rețelei rutiere.

Tabel sinteză – Recensământul CNAIR al traficului rutier: