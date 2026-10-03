După temperaturile neobișnuit de mari, vine marea schimbare. Când sunt anunțați primii fulgi

Bucureștenii nu mai au de șteptat prea mult până când temperaturile vor începe să se apropie de valorile specifice sezonului rece. Potrivit prognozei AccuWeather pentru noiembrie 2026, vremea se va răci treptat, iar spre sfârșitul lunii sunt prognozate și primele ninsori în Capitală dar și în țară.

Dacă luna octombrie este caracterizată de temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă, schimbarea vremii ar urma să fie tot mai evidentă odată cu începutul lunii noiembrie. Temperaturile vor scădea progresiv, iar nopțile vor deveni mai reci.

Primele valori negative sunt prognozate pentru 10 noiembrie. În această zi, temperatura maximă este estimată la 8 grade Celsius, în timp ce minima ar urma să coboare până la -1 grad Celsius.

Potrivit meteorologilor de la AccuWeather, răcirea va continua și în zilele următoare. Pentru 11 noiembrie este prognozată, de asemenea, o temperatură minimă de -1 grad Celsius, ceea ce indică nopți mai reci în Capitală.

În prima jumătate a lunii, temperaturile maxime sunt estimate să se situeze între 9 și 18 grade Celsius. Valorile minime vor coborî treptat, de la aproximativ 8 grade Celsius până în apropierea pragului de îngheț.

Pentru 10 noiembrie este indicată prima minimă negativă din această perioadă, de -1 grad Celsius. În aceeași zi, temperatura din timpul zilei ar urma să ajungă la 8 grade Celsius.

Pe 11 noiembrie, minima este estimată din nou la -1 grad Celsius. Astfel, temperaturile nocturne vor rămâne în apropierea sau sub pragul de îngheț în această perioadă.

În intervalul 15-23 noiembrie, valorile maxime sunt prognozate între 9 și 14 grade Celsius, în timp ce temperaturile minime se vor situa, în general, între 2 și 5 grade Celsius.

Pentru perioada 15-23 noiembrie sunt estimate temperaturi maxime cuprinse între 9 și 14 grade Celsius. Valorile din timpul nopții vor fi mai scăzute, cu minime prognozate între 2 și 5 grade Celsius.

Pe măsură ce luna avansează, vremea va deveni mai rece, iar precipitațiile sunt prognozate mai ales în ultima săptămână din noiembrie. Prognoza indică mai multe zile cu ploi în intervalul 24-30 noiembrie.

În două dintre zilele de la finalul lunii sunt prognozate și ninsori. Este vorba despre 26 și 27 noiembrie 2026, date pentru care AccuWeather indică apariția primilor fulgi de nea în București.

Pentru aceste două zile, temperaturile sunt estimate să fie cuprinse în jurul valorilor de 4-7 grade Celsius, iar cerul este prognozat să fie predominant închis.

Potrivit prognozei AccuWeather prezentate pentru București, primele ninsori din noiembrie sunt indicate pentru 26 și 27 noiembrie 2026. Cele două zile fac parte dintr-o perioadă în care sunt prognozate precipitații în Capitală.

În intervalul 24-30 noiembrie sunt anunțate mai multe zile cu ploi, iar spre finalul perioadei apar și precipitațiile sub formă de ninsoare.

Pe 26 și 27 noiembrie, temperaturile estimate se vor situa în jurul valorilor de 4-7 grade Celsius. Cerul va fi predominant închis, potrivit prognozei disponibile pentru Capitală. Tot în această perioadă, temperaturile nocturne vor rămâne mai scăzute decât cele din timpul zilei, pe fondul răcirii prognozate pentru finalul lunii noiembrie, potrivit RTV.