Alexandru Nazare a deschis conferința de presă arătând că situația bugetară din 2025 creează o fundație favorabilă pentru anul următor.

„Privesc cu foarte mult optimism anul 2026, datorită datelor din execuția bugetară pe 2025. Datele sunt încurajatoare pentru modul în care a fost realizată corecția fiscal-bugetară.”

Ministrul a legat aceste evoluții și de discuțiile internaționale: „În 2026 sunt șanse mari și perspective foarte bune și în perspectiva discuțiilor de aderare la OCDE. Perspectivele din partea piețelor și agențiilor de rating sunt promițătoare.”

Nazare a confirmat că „săptămâna viitoare avem discuție cu Fitch și pleacă de la altă bază, una în care România și-a îndeplinit angajamentele.”

Ministrul a anunțat că, înainte de finalizarea proiectului de buget, se intră în discuții tehnice cu toate ministerele:

„În cursul săptămânii viitoare vom discuta cu fiecare minister în parte pe proiecția fiecărui ordonator de credite. Am pornit discuțiile de la execuția fiecărui minister, ce a mers bine și ce nu a mers bine.”

El a precizat că „execuția este peste 90% la majoritatea ministerelor, dar sunt multe lucruri pe care le putem îmbunătăți.”

În ceea ce privește calendarul, Nazare a spus: „Vom adopta bugetul în Guvern la mijlocul lunii februarie. Dar va depinde de discuțiile cu ministerele și din coaliție.”

Ministrul Finanțelor a explicat că anul 2026 va fi unul puternic investițional:

„Scopul pentru 2026 este să avem un buget al relansării, al investițiilor.”

El a oferit și cifrele aferente programelor de investiții:

„Proiectăm peste 10 miliarde de euro numai în zona de PNRR. Vorbim de 10,7 miliarde euro, peste 52 miliarde lei, din PNRR, dintre care 7,2 miliarde euro grant și 3,5 miliarde de euro împrumuturi.”

Pe lângă acestea, Nazare a declarat că „proiectăm 5 miliarde euro cheltuială a ministerelor pentru proiecte de coeziune. Apoi peste 5 miliarde de euro fonduri destinate agriculturii.”

Totalul investițiilor programate ajunge la „peste 20 de miliarde de euro – 100 de miliarde lei pentru investiții în bugetul anului 2026, bani pentru relansare.”

Ministrul a reamintit că investițiile publice din 2025 au fost „137 miliarde de lei.”

Nazare a anunțat oficial și estimările pentru anul viitor:

„Prognoza de creștere economică pentru 2026 este în jur de 1% pentru 2026. PIB-ul prognozat este de 2.045 miliarde lei.”

În privința deficitului, ministrul a transmis:

„În privința țintei de deficit, așa cum au discutat la fiecare rectificare în parte, aceasta este spre 6%, este în discuție și pe parcursul elaborării bugetului. Ținta de deficit va fi în liniile anunțate anterior.”

Nazare a insistat că România vine în fața piețelor cu o execuție mai bună decât estimările inițiale:

„Deși nu este încă finalizată execuția bugetară, plecăm de la o bază credibilă și transmitem un mesaj important că deficitul cash înregistrat în 2025 este mai mic decât cel prognozat.”

Ținta pentru 2025 era „în jurul cifrei de 7,7% din PIB”, iar ajustarea față de anul anterior este „de un procent din PIB”.

Ministrul a subliniat impactul pozitiv: „Această surpriză va avea un efect în costul de împrumut, care va fi mai scăzut, și transmite semnal de credibilitate, că ajustarea pe care o avem de făcut în 2026 este mai credibilă.”

Nazare a detaliat și mecanismul prin care deficitul s-a redus:

„Motivul pentru care deficitul bugetar este mai mic este că am câștigat încrederea Comisiei Europene și am reușit să renegociem PNRR, am reașezat proiecte finanțate prin fonduri europene, iar totalitatea acestor măsuri au creat efecte importante.”

El a adăugat că „cea mai mare parte din economie față de țintă provine din renegocierea PNRR. Plus vine și din economii acumulate pe lângă sumele obținute din reașezarea fondurilor europene.”