Sorin Grindeanu a anunțat că măsurile propuse de Partidul Social Democrat pentru stimularea economiei vor fi asumate de Guvern prin angajarea răspunderii în Parlament, alături de reforma administrației publice. Într-un mesaj publicat pe pagina sa oficială de Facebook, acesta spune că Decizia a fost luată în unanimitate în cadrul Coaliției de guvernare, după o perioadă îndelungată de negocieri și discuții cu prim-ministrul Ilie Bolojan.

Potrivit lui Sorin Grindeanu, PSD a susținut constant că sprijinirea firmelor românești trebuie să fie o prioritate reală a Executivului, mai ales într-un context economic dificil. Adoptarea acestui pachet este văzută ca un pas firesc și necesar, așteptat de întregul mediu de afaceri.

Programul de relansare economică include instrumente menite să încurajeze investițiile și dezvoltarea companiilor autohtone, precum extinderea creditului fiscal, garanții de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii, amortizare accelerată și facilități suplimentare pentru investițiile în cercetare și dezvoltare.

”Măsurile PSD de relansare economică vor fi aprobate de Guvern, prin angajarea răspunderii în Parlament, la pachet cu reforma administrației publice! Este o decizie unanimă a Coaliției de guvernare luată după (prea) multe luni în care am făcut eforturi susținute să-l convingem pe prim-ministrul Ilie Bolojan că susținerea firmelor românești reprezintă o prioritate absolută a Guvernului! Este un gest logic și așteptat de tot mediul de afaceri! Măsurile includ credit fiscal majorat și alte facilități pentru stimularea noilor investiții – garanții pentru IMM-uri, amortizare accelerată, deduceri suplimentare pentru investițiile în cercetare-dezvoltare”, spune Sorin Grindeanu.

În același timp, liderul PSD a subliniat că aceste măsuri reprezintă și o corecție morală după anul 2025, perioadă în care reducerea deficitului bugetar s-a realizat, în mare parte, prin sacrificii impuse populației și mediului privat. Sorin Grindeanu a avertizat că nu este justificată nicio formă de laudă politică legată de un eventual deficit mai mic, atâta vreme cât acesta ar fi obținut prin reducerea investițiilor și creșterea poverii fiscale.

PSD susține că echilibrarea finanțelor publice trebuie să fie rezultatul unei creșteri economice solide și sustenabile, nu consecința tăierilor repetate din investiții, considerate esențiale pentru supraviețuirea și dezvoltarea companiilor românești.

În acest context, Sorin Grindeanu afirmă că programul de relansare economică propus de PSD este soluția necesară pentru protejarea capitalului românesc și pentru asigurarea unei dezvoltări sănătoase și durabile a economiei naționale.