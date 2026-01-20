Rareș Bogdan a vorbit după o ședință a conducerii PNL și după discuții cu mai mulți primari ai partidului. În declarațiile sale, el a amintit că Ilie Bolojan a primit un mandat clar, atât în partid, cât și la conducerea Guvernului, pentru reformarea României.

Europarlamentarul a enumerat direcțiile care ar fi trebuit urmărite, printre care reorganizarea administrației publice locale, reorganizarea administrativ-teritorială și reducerea cheltuielilor statului. În același timp, Rareș Bogdan a spus că, în realitate, efectele se văd mai ales în zona firmelor private, în rândul pensionarilor și la oamenii care se tem de ceea ce urmează.

El a afirmat că, până acum, statul nu dă semne că s-ar fi „subțiat”, în condițiile în care în societate există deja o presiune vizibilă.

„Ilie Bolojan a venit cu un mandat de reformă la conducerea PNL și la conducerea Guvernului României. De reformare a României. A venit cu un mandat în urmă cu un an și o lună de modificare de reformă reală a administrației publice-locale, de reorganizare administrativ-teritorială, de scădere a cheltuielilor statului. Deocamdată văd că firmele private suferă, că pensionarii suferă, că oamenii sunt speriați de perspective și statul încă e foarte gras”, a declarat europarlamentarul Rareș Bogdan după ședință.

Rareș Bogdan a transmis că a decis să rupă tăcerea după „un an și o lună”, explicând că își propusese inițial un an sabatic, dar că l-a depășit. În acest context, a spus că de acum înainte va vorbi des și va aborda și subiectele sensibile din interiorul partidului.

El a amintit că, de-a lungul timpului, a fost ținta criticilor și a ajuns să preia o parte din nemulțumirile publice, deoarece a ieșit constant să explice măsurile asumate de guvernanți. Rareș Bogdan a susținut că această poziție l-a costat, inclusiv în plan public.

Totodată, el a declarat că ar fi fost marginalizat în partid tocmai pentru că a ales să vorbească deschis, inclusiv despre problemele interne și despre deciziile luate de miniștri sau de lideri.

„După un an și o lună de tăcere m-am hotărât să vorbesc pentru că am stat destul.Mi-am propus un an sabatic, l-am depășit cu o lună.Din momentul ăsta voi vorbi și voi vorbi mult. Eu am primit de-a lungul timpului foarte multe critici. Am fost în bătaia vântului, am fost paratrăznet pentru nemulțumiri. Pentru că am ieșit să vorbesc permanent.Și chestiunea asta m-a costat din punct de vedere public”, a completat Rareș Bogdan.

Pe partea de relație cu publicul, Rareș Bogdan a criticat faptul că liderii PNL nu comunică suficient și nu ies să discute cu oamenii despre problemele reale. El le-a reproșat colegilor că evită contactul direct cu electoratul și că nu încearcă să afle „necazurile” celor care i-au votat.