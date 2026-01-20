Kelemen Hunor susține că acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur nu a fost niciodată dezbătut în cadrul coaliției. El afirmă că, deși oficialii transmit că acordul ar fi avantajos, nu există date și analize care să explice consecințele pentru România.

„Nimeni nu a discutat niciodată în coaliţie despre acest acord de liber schimb. Toată lumea spune că e ok să avem liber schimb cu ţările Mercosur şi nimeni nu spune că comerţul trebuie îngrădit, dar nimeni nu a venit niciodată, nici Ministerul Economiei, nici ministrul Agriculturii, nici ministrul de Externe, să ne arate care va fi impactul pentru societatea românească, pentru economia românească, pentru sectorul economic, pentru agricultor, pentru industria alimentară. Nimeni niciodată nu a prezentat… Nu am văzut o explicaţie coerentă cu cifre. Nu m-au convins. Eu sunt pentru liber schimb în comerţ, dar nu se poate să nu discutăm în coaliţie. Degeaba vii şi spui că da, dar la Agricultură am obţinut. Nu am obţinut noi”, a declarat Kelemen Hunor la Euronews România.

Liderul UDMR consideră că această situație arată lipsă de considerație față de partenerii de guvernare și față de cetățeni.

El subliniază că impactul economic nu este deloc clar, iar comunicarea insuficientă poate alimenta confuzii:

„Acordul Mercosur este pentru decenii (…) dacă nu explici oamenilor, atunci apar teorii conspiraţioniste de tot felul şi eu n-am cum să răspund în faţa oamenilor, fiindcă nici mie nu mi-a prezentat nimeni o analiză”.

Kelemen Hunor spune că subiectul a devenit urgent, în contextul tensiunilor comerciale dintre UE și Statele Unite și al încercărilor de a găsi noi piețe pentru europeni.

„UE are o problemă economică serioasă şi caută o piaţă şi merge către America Latină”, a explicat acesta.

Întrebat ce ar fi cerut în coaliție, președintele UDMR a menționat necesitatea unor date concrete și a unei analize tactice:

„Aş fi cerut date în plus, pe de-o parte. Pe de-altă parte, din punct de vedere tactic, m-aş fi uitat, România era într-o minoritate de blocaj, da? Ce am obţinut noi când am renunţat la acest blocaj? (…) Noi ce-am obţinut? Nu ştim. Nimeni nu ne-a explicat. (…) Sunt o grămadă de întrebări şi politice, şi tactice, şi strategice, şi economice, care nu au fost discutate”, a spus Kelemen.

Kelemen Hunor susține că deciziile strategice trebuie explicate în instituțiile democratice, și compară situația actuală cu ultimii ani:

„Vrei, nu vrei, politica se face în Parlament, se face în Guvern, se face de o majoritate bună sau rea (…) dar dacă noi nu schimbăm perspectiva (…) este o lipsă de respect faţă de cei care asigură majoritate să nu discuţi cu ei chestiuni importante”.

El consideră necesare discuții urgente în coaliție:

„Probabil că vor veni peste o săptămână, peste două săptămâni, fiindcă nici astăzi n-a venit nimeni cu o analiză”, a adăugat acesta, menționând aspecte legate de garanții, cote și implementare.

Controversele pe tema acordului UE–Mercosur au generat opinii divergente între formațiuni și europarlamentari:

-PSD — varianta sesizării Curții Europene de Justiție

Secretarul general PSD, Claudiu Manda, afirmă că la Strasbourg va fi votat un proiect care ar putea sesiza Curtea Europeană de Justiție, măsură ce ar putea duce la un „conflict juridic”.

-PNL — acordul ar aduce beneficii

Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan consideră însă că trimiterea acordului la CJUE ar întârzia beneficiile:

el afirmă că „România are doar de câştigat”, în special prin industria auto, care reprezintă 13% din PIB.

La evenimentul de semnare, președintele CE, Ursula von der Leyen, a spus că acordul va crea „cea mai mare zonă de liber-schimb din lume”, acoperind aproape o cincime din PIB-ul global și facilitând oportunități pentru „700 de milioane de cetăţeni”.