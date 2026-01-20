Marți este anunțată o manifestație amplă la Bruxelles, înaintea votului din Parlamentul European de miercuri, care poate bloca acordul comercial UE–Mercosur. Agricultorii din Uniunea Europeană contestă înțelegerea care elimină taxele vamale pentru accesul pe piețele din Brazilia, Argentina, Paraguay, Uruguay și Bolivia.

La protest s-au alăturat și aproximativ 200 de fermieri români, care au plecat spre Bruxelles cu mașinile proprii sau cu autocare. Mișcarea este gândită ca o presiune directă asupra decidenților, într-un moment în care acordul intră într-o etapă decisivă.

Uniunea Europeană și Mercosur au semnat pe 19 ianuarie un acord comercial numit „istoric”, după negocieri întinse pe mai bine de 25 de ani. Mercosur este piața comercială formată din Brazilia, Argentina, Paraguay, Uruguay și Bolivia, iar obiectivul colaborării UE–America Latină este crearea celei mai mari zone de liber schimb la nivel global.

Acordul prevede eliminarea graduală a taxelor vamale pentru aproximativ 90% dintre bunurile schimbate între cele două blocuri. Susținătorii acordului vorbesc despre reducerea costurilor comerciale și despre o deschidere mai mare a piețelor.

În forma prezentată, acordul este considerat o oportunitate pentru companiile europene, mai ales pentru sectorul industrial și automotive. În acest scenariu, exportul de vehicule către piețe precum Brazilia și Argentina ar urma să fie făcut fără taxe suplimentare.

În schimb, în agricultură, acordul introduce cote de import pentru produse precum carne, carne de pasăre, zahăr și orez. Aceste cote permit importuri la tarife reduse sau chiar zero, iar aici apare temerea principală a fermierilor europeni, care susțin că măsurile le pot afecta competitivitatea pe piețele interne.

Pe lângă mobilizarea de la Bruxelles, protestele sunt programate să continue și marți la Parlamentul European din Strasbourg. Acolo se așteaptă participarea a aproximativ 5.000 de fermieri și 1.000 de tractoare, semn că tensiunea din agricultură rămâne ridicată în mai multe state membre.

Pe agenda sesiunii Parlamentului European din luna ianuarie de la Strasbourg se află mai multe teme legate direct de acordul UE–Mercosur. Este menționată o nouă moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene, generată de acordurile UE–Mercosur, dar și două propuneri ale deputaților care solicită Curții de Justiție a UE un aviz privind compatibilitatea acestora cu tratatele Uniunii.