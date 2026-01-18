În prezent, produsele agroalimentare reprezintă doar 5% din exporturile UE către Mercosur, din cauza taxelor vamale ridicate și a altor restricții impuse de țările sud-americane. Implementarea Acordului comercial UE-Mercosur va elimina aceste bariere, permițând fermierilor români să își crească exporturile în regiune, conform Direcției Generale pentru Comerț (DG TRADE), care gestionează politicile Comisiei Europene în materie de comerț și securitate economică. În 2024, exporturile de produse agroalimentare românești către Mercosur au fost evaluate la aproximativ un milion de euro. Taxele vamale actuale, cuprinse între 27% și 55%, vor fi reduse semnificativ sau eliminate pentru anumite produse.

Acordul prevede, de asemenea, protecția a 344 de produse alimentare și băuturi cu indicație geografică din UE, împiedicând imitațiile și sprijinind vânzarea produselor românești la prețuri mai mari. Astfel, 15 produse românești cu indicație geografică vor fi protejate pe piețele Mercosur, unde prețul acestor produse poate fi de două-trei ori mai mare decât cel al produselor obișnuite.

România are înregistrate 15 produse în Registrul Indicațiilor Geografice Protejate (IGP), care vor beneficia de protecție și pe piețele statelor din blocul Mercosur. Lista include Magiunul de prune Topoloveni, Salamul de Sibiu, Telemeaua de Ibănești, vinurile din Cotești, Cotnari, Dealu Mare, Murfatlar, Odobești, Panciu, Recaș și Târnave, precum și Pălinca, Țuica Zetea de Medieșu Aurit, Vinars Târnave și Vinars Vrancea.

Potrivit Direcției Generale pentru Comerț (DG TRADE), acordul UE–Mercosur va facilita accesul firmelor românești, inclusiv al micilor afaceri, pe piețele sud-americane. Companiile vor putea oferi servicii mai rapid și mai ieftin, iar producătorii din sectoarele alimentar și industrial, precum și fermierii, vor avea oportunități mai bune de export. Delicatesele românești vor putea fi comercializate în cantități mai mari și la prețuri superioare.

Acordul prevede eliminarea taxelor vamale pentru 91% din produsele comercializate, măsură care va sprijini exportatorii români. Comerțul total dintre România și țările Mercosur se ridică în prezent la aproximativ 711 milioane de euro.

În domeniul echipamentelor de transport, exporturile României au atins 76 de milioane de euro în 2024, iar taxele vamale de 35% vor fi eliminate pentru majoritatea produselor. La categoria „mașini și echipamente electrice”, exporturile au fost de 111 milioane de euro, urmând ca taxele de 20% să fie, de asemenea, eliminate.

Pentru „țesături textile” și „fier, oțel și produse metalice”, exporturile s-au situat la 10 milioane, respectiv 21 de milioane de euro în 2024, iar taxele vamale din aceste sectoare vor fi eliminate complet.

Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur va crea condiții mai favorabile pentru micii producători și antreprenori, prin eliminarea taxelor vamale și simplificarea procedurilor la frontieră. Reducerea birocrației, facilitarea certificării produselor pentru vânzarea locală și accesul mai bun la licitațiile publice vor contribui la scăderea costurilor și la extinderea oportunităților de afaceri.

În sprijinul întreprinderilor mici va fi implementat și un program special, „Coordonatori pentru Afaceri Mici”, care va oferi consultanță dedicată. Totodată, vor fi disponibile platforme online cu informații clare despre modul de colaborare comercială cu statele Mercosur.

Sâmbătă, la Asuncion, în Paraguay, Uniunea Europeană și Mercosur au semnat un acord comercial istoric, punând capăt unor negocieri care au durat 25 de ani. Prin acest parteneriat se creează una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori și aproximativ 30% din PIB-ul global. Discuțiile au început încă din 1999 între UE și statele fondatoare Mercosur – Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay – iar recent majoritatea țărilor europene au susținut acordul, în ciuda opoziției unor state precum Franța.

Mercosur, cunoscut drept piața comună a Americii de Sud, a fost înființat în 1991. Membrii săi cu drepturi depline sunt Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay. Venezuela a aderat în 2012, însă statutul său a fost suspendat în 2017. În decembrie 2012 a fost semnat și protocolul de aderare a Boliviei, aflat în prezent în proces de ratificare. Împreună, țările Mercosur formează a șasea economie a lumii, cu aproximativ 270 de milioane de locuitori.