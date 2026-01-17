Uniunea Europeană a transmis că va răspunde ferm noilor taxe vamale impuse de Donald Trump statelor membre, într-un moment în care Casa Albă își intensifică demersurile legate de Groenlanda.

Măsura vizează aliați NATO din Europa care s-au opus poziției lui Trump privind insula, printre care Franța, Germania, Danemarca, Țările de Jos, Regatul Unit, Norvegia, Suedia și Finlanda.

Președintele Consiliului European, António Costa, a criticat strategia lui Trump și a legat-o de un risc direct pentru prosperitate. În mesajul său, Costa a insistat că direcția corectă este deschiderea piețelor și crearea de zone de integrare economică, nu majorarea taxelor. Tot el a spus că UE va rămâne fermă în apărarea dreptului internațional, cu accent pe teritoriul statelor membre, și că lucrează la un răspuns comun al țărilor din Uniune.

„Uniunea Europeană va fi întotdeauna foarte fermă în apărarea dreptului internaţional, oriunde ar fi acesta, şi, desigur, începând cu teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene”, a declarat Costa. „Coordonez un răspuns comun al statelor membre ale Uniunii Europene cu privire la această chestiune”, a adăugat Costa.

Costa se afla în Paraguay, alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu ocazia semnării acordului comercial dintre UE și țările Mercosur. Acordul este prezentat ca o mișcare importantă de diversificare a relațiilor comerciale, mai ales în contextul presiunilor exercitate de Trump asupra comerțului liber.

Donald Trump a anunțat noile taxe într-o postare pe Truth Social, unde a afirmat că țările vizate ar fi trimis personal militar în Groenlanda în ultimele zile, în scopuri neclare. În același timp, este menționat că o unitate mică de trupe NATO a ajuns joi în capitala Groenlandei, Nuuk, într-o misiune de recunoaștere și sprijin.

Trump a mai transmis că SUA ar fi deschise negocierilor cu Danemarca și cu celelalte state vizate. Totuși, el a legat explicit evoluția tarifelor de obținerea unui acord privind Groenlanda. Concret, a spus că taxa de 10% ar urma să crească la 25% începând cu 1 iunie și să se aplice până la momentul în care se ajunge la o înțelegere pentru achiziția completă a Groenlandei.

„Statele Unite ale Americii sunt imediat deschise negocierilor cu Danemarca şi/sau oricare dintre aceste ţări care au pus atât de multe în pericol”, a spus Trump, insistând că Washingtonul va finaliza achiziţia Groenlandei. Taxa vamală de 10% va fi majorată la 25% pe 1 iunie şi va fi aplicată „până la momentul încheierii unui acord pentru achiziţia completă şi totală a Groenlandei”, a spus Trump.

Ministrul danez de externe, Lars Løkke Rasmussen, a reacționat spunând că declarația lui Trump este surprinzătoare. El a explicat că scopul prezenței militare sporite în Groenlanda este creșterea securității în Arctica.

Rasmussen a mai transmis că Danemarca este de acord cu SUA că trebuie făcut mai mult în regiune, pentru că Arctica nu mai este o zonă cu tensiuni reduse. În același timp, el a subliniat că eforturile sunt făcute împreună cu partenerii NATO și în deplină transparență față de aliații americani. Totodată, a precizat că Danemarca este în contact strâns cu Comisia Europeană și cu ceilalți parteneri pe acest subiect.

„Declaraţia preşedintelui este surprinzătoare”, a afirmat ministrul danez de externe, Lars Løkke Rasmussen, într-un comunicat. „Scopul prezenţei militare sporite în Groenlanda, la care se referă preşedintele, este de a spori securitatea în Arctica”, a spus el. „Suntem de acord cu SUA că trebuie să facem mai mult, deoarece Arctica nu mai este o zonă cu tensiuni reduse. Tocmai de aceea, noi şi partenerii NATO intensificăm eforturile în deplină transparenţă cu aliaţii noştri americani”, a declarat Rasmussen. „Suntem în strânsă legătură cu Comisia Europeană şi cu ceilalţi parteneri ai noştri în această chestiune”, a adăugat el.

Și Ursula von der Leyen a susținut desfășurarea personalului militar european, afirmând că exercițiul danez a fost coordonat în prealabil, realizat împreună cu aliații, și răspunde necesității de consolidare a securității arctice. Ea a arătat că nu este vorba despre o amenințare pentru nimeni. Von der Leyen a avertizat și că tarifele ar putea submina relațiile transatlantice și ar putea declanșa o spirală descendentă periculoasă.

În paralel, doi oficiali au confirmat că liderii UE discută în prezent cu capitalele europene despre noile taxe și despre pașii următori.

În Europa, reacțiile politice au venit rapid, iar mesajul comun este că răspunsul trebuie să fie coordonat.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a comparat sprijinul pentru Groenlanda cu apărarea Ucrainei și a spus că Parisul va susține suveranitatea și independența partenerilor săi. Macron a transmis că intimidările și amenințările nu vor influența Europa, indiferent dacă situația este legată de Ucraina, Groenlanda sau alte contexte similare. Tot el a afirmat că amenințările cu tarife sunt inacceptabile și că europenii vor răspunde unit și coordonat.

„Franța este angajată în favoarea suveranității și independenței națiunilor, în Europa și în restul lumii. Acest principiu ne ghidează alegerile. El stă la baza angajamentului nostru față de Organizația Națiunilor Unite și Carta acesteia. Pe această bază, sprijinim și vom continua să sprijinim Ucraina și am construit o coaliție a celor dispuși să acționeze pentru o pace solidă și durabilă, pentru a apăra aceste principii și securitatea noastră. De asemenea, pe această bază am decis să participăm la exercițiul organizat de Danemarca în Groenlanda. Ne asumăm pe deplin această decizie, deoarece este în joc securitatea în Arctica și la marginile exterioare ale Europei noastre”, a transmis Macron. „Nicio intimidare sau amenințare nu ne va influența – nici în Ucraina, nici în Groenlanda, nici în altă parte a lumii, atunci când ne confruntăm cu astfel de situații”, a adăugat Macron. „Amenințările tarifare sunt inacceptabile și nu au loc în acest context. Europenii vor răspunde în mod unit și coordonat în cazul în care acestea se vor confirma. Vom asigura respectarea suveranității europene. În acest spirit voi colabora cu partenerii noștri europeni”, se mai arată în mesajul transmis de Macron.

Premierul britanic Keir Starmer a criticat noile taxe, considerându-le complet greșite, și a spus că va ridica subiectul în discuțiile cu Casa Albă.

Premierul Suediei, Ulf Kristersson, a declarat că țările europene nu se vor lăsa șantajate și a spus că urmează discuții intense pentru un răspuns comun. El a subliniat că doar Danemarca și Groenlanda pot decide în chestiunile care țin de Danemarca și Groenlanda și că își va apăra întotdeauna țara și vecinii aliați.

În mesajul său, Kristersson a mai transmis că Suedia are discuții intense cu alte state UE, cu Norvegia și cu Regatul Unit, pentru coordonare.