Guvernul de la Ljubljana a transmis sâmbătă, 17 ianuarie, că Slovenia va trimite doi ofițeri militari în Groenlanda, în cadrul operațiunii NATO „Reziliență Arctică”. Ministerul sloven al Apărării a precizat că obiectivul este sprijinirea consolidării securității regionale.

Înaintea ședinței în care s-a decis trimiterea celor doi ofițeri, premierul liberal Robert Golob a explicat public poziția Sloveniei. Acesta a susținut că Slovenia apără constant respectarea dreptului internațional, iar în cazul Groenlandei doar Danemarca și Groenlanda pot decide asupra viitorului insulei.

„Slovenia apără în mod constant respectarea dreptului internaţional în relaţiile dintre ţările din întreaga lume. Groenlanda aparţine poporului său, iar afacerile sale pot fi decise exclusiv de Danemarca şi Groenlanda”, a declarat premierul sloven.

Executivul sloven a mai anunțat că data exactă a desfășurării va fi stabilită ulterior, în faza de planificare a misiunii.

Slovenia este membră NATO din 2004, iar Ministerul sloven al Apărării a amintit că țara a semnat un memorandum de înțelegere privind cooperarea militară cu Danemarca încă din 1998.

Potrivit informațiilor, Slovenia se alătură și altor țări europene care au trimis în această săptămână contingente militare mici în Groenlanda. Printre statele menționate se află Franța, Germania și Suedia.

Aceste desfășurări sunt legate de un context de tensiune în creștere, după ce Washingtonul a criticat Danemarca pentru ceea ce a descris drept o neglijență în apărarea Groenlandei. În același timp, președintele Donald Trump și-a exprimat intenția de a prelua controlul asupra insulei, invocând argumente strategice de securitate pentru SUA.

Pe fondul acestor evoluții, oficiali danezi le-ar fi cerut parlamentarilor americani să evite un vot privind puterile de război în cazul Groenlandei, potrivit Politico.

Conform informațiilor citate, mesajul a fost transmis într-o întâlnire cu ușile închise pe Capitol Hill, la începutul săptămânii. Îngrijorarea autorităților daneze ar fi că un rezultat slab, cu sprijin redus din partea republicanilor, ar putea slăbi poziția Copenhagăi și ar putea întări eforturile lui Trump de a dobândi teritoriul danez.

În discuții ar fi fost implicați ministrul danez de Externe, Lars Løkke Rasmussen, ministrul de Externe al Groenlandei, Vivian Motzfeldt, precum și senatorii Lisa Murkowski, Angus King și Ruben Gallego.

Senatorul Ruben Gallego este inițiatorul unei propuneri legislative legate de puterile de război în cazul Groenlandei, care nu fusese încă depusă oficial. Inițiativa urmărește să împiedice folosirea forței militare împotriva teritoriului danez fără aprobarea Congresului. După întâlnire, Gallego a spus că va păstra această opțiune disponibilă, pentru situația în care va fi nevoie.

„O voi păstra ca opțiune, în cazul în care va fi vreodată nevoie de ea”, a spus Gallego. „Am propus acel text și ne vom asigura că îl avem la îndemână, dacă situația o va cere.”

Senatorul Tim Kaine a indicat că democrații ar putea forța voturi suplimentare, inclusiv pe tema Groenlandei, pentru a obliga republicanii să se pronunțe public asupra deciziilor de politică externă ale administrației Trump.

„Cel puțin, forțăm un vot care ar putea determina administrația să își schimbe direcția, consumăm timp din agenda Senatului și scoatem în evidență faptul că președintele este implicat în aventurism extern, în loc să rezolve problemele de zi cu zi pe care americanii și-au dorit să le rezolve”, a declarat senatorul Tim Kaine.

Între timp, mii de oameni participă la un marș în capitala daneză, Copenhaga, împotriva planurilor președintelui Trump privind Groenlanda. Protestatarii ar urma să se oprească în apropierea ambasadei SUA.

Demonstrațiile coincid cu vizita unei delegații a Congresului SUA în Danemarca. Liderul delegației, senatorul democrat Chris Coons, a criticat retorica lui Trump și a susținut că Groenlanda este parte a Danemarcei, iar Danemarca este aliat NATO, ceea ce ar trebui să închidă discuția.

Coons a mai spus că orice declarații care pot afecta încrederea între aliați sunt riscante pentru SUA.