În prezent, informațiile despre datoriile persoanelor fizice sunt încadrate ca secret fiscal, iar listele publice îi vizează doar pe contribuabilii persoane juridice și instituțiile care au restanțe. Proiectul de lege aflat acum în discuție ar schimba această regulă.

Concret, ANAF ar urma să publice o listă cu persoanele fizice care au datorii la stat, într-un format accesibil online. În paralel, primăriile ar urma să publice separat liste cu cei care nu și-au achitat la timp taxele și impozitele locale, cum ar fi cele pentru locuințe, mașini sau terenuri.

Printre persoanele vizate sunt menționate cele care obțin câștiguri din închirieri de locuințe sau din criptomonede și nu își plătesc obligațiile către stat. În această categorie intră inclusiv impozitul pe venit și contribuțiile la sănătate, potrivit proiectului.

Separat, la nivel local, primăriile ar trebui să afișeze public numele celor care nu își achită taxele și impozitele aferente bunurilor deținute. Lista ar urma să includă datorii legate de proprietăți, autoturisme sau terenuri, în funcție de situația fiecărui contribuabil.

O noutate importantă este că proiectul nu se limitează doar la expunerea celor cu datorii. Documentul prevede și existența unei liste cu bun-platnici, care ar urma să fie publicată în paralel.

Astfel, intenția declarată este ca sistemul să funcționeze atât ca un instrument de transparență, cât și ca un mecanism prin care contribuabilii care își achită taxele la timp să fie evidențiați separat.

Pe de altă parte, un avocat specializat în drept administrativ atrage atenția că proiectul, în forma actuală, poate genera probleme legate de protecția datelor cu caracter personal. Radu Cătălin Pavel spune că publicarea datelor contribuabililor care au datorii poate intra în conflict cu normele GDPR, dacă nu sunt introduse și măsuri clare pentru limitarea expunerii inutile a datelor.

El subliniază că scopul invocat este creșterea transparenței fiscale, însă acest lucru trebuie făcut astfel încât să fie respectate și regulile europene privind confidențialitatea și protejarea informațiilor personale.

„Scopul proiectului este să crească transparența fiscală, astfel că publicarea datelor cu caracter personal ale contribuabililor care înregistrează datorii la stat poate încălca normele GDPR în vigoare, iar proiectul ar trebui să fie însoțit de măsuri de limitare a expunerii inutile a datelor cu caracter personal”, spune Radu Cătălin Pavel, avocat.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat pentru Știrile Pro TV că o astfel de măsură funcționează deja în alte state. El a enumerat Spania, Grecia, Slovenia, Irlanda și Ungaria ca exemple unde publicarea unor astfel de informații este posibilă.

Ministrul susține că măsura este corectă pentru contribuabilii care își plătesc anual taxele cu bună-credință. În același timp, el spune că ar fi și un instrument de transparență și de presiune publică pentru cei care nu își achită obligațiile fiscale.

„Este o măsură corectă, în primul rând pentru contribuabilii care, cu bună-credință, se străduiesc și își plătesc impozitele an de an. E și o măsură de transparență și presiune publică pentru cei care nu plătesc. În alte țări se poate, putem și noi, cu GDPR cu tot”, declară ministrul.

Ultima dată când ANAF a publicat lista datornicilor persoane fizice a fost în urmă cu aproximativ zece ani. Atunci, pe listă au apărut și nume cunoscute, precum primarul Robert Negoiță, fostul edil Marian Vanghelie sau fosta șefă a Ministerului Dezvoltării, Elena Udrea.

Între timp, aceste informații au intrat sub incidența secretului fiscal, iar publicarea lor a fost oprită. Proiectul inițiat acum de Ministerul Dezvoltării ar schimba din nou regula și ar readuce ideea listelor publice pentru persoane fizice.