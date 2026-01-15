Dr. Radu Pavel subliniază că noile reguli fiscale vizează mai multe zone sensibile pentru companii, de la clădiri și terenuri, până la autovehicule și dividende. În opinia sa, firmele trebuie să trateze aceste schimbări ca pe o problemă de conformare juridică, nu doar ca pe o ajustare contabilă.

Aplicarea corectă a cotelor și adaptarea contractelor comerciale devin esențiale, pentru că neconformarea poate duce la sancțiuni fiscale considerabile și chiar la executări silite.

Avocatul menționează că legislația oferă instrumente precum contestația administrativă, suspendarea executării silite și acțiunea în anulare, însă eficiența lor depinde de o strategie juridică coerentă și de o abordare proactivă. În același timp, el atrage atenția că intensificarea controalelor fiscale adaugă presiune suplimentară asupra mediului de afaceri.

Pentru impozitul pe clădiri, modificările aplicabile în 2026, în contextul reformei fiscale aduse prin Legea nr. 239/2025, păstrează regulile de bază, dar cresc impactul prin cotele stabilite la nivel local și prin raportarea la valoarea impozabilă actualizată. Conform Codului fiscal, pentru clădirile rezidențiale deținute de persoane juridice, se aplică o cotă între 0,08% și 0,2%, stabilită de consiliile locale.

În București, pentru 2026 a fost stabilită cota de 0,2% pentru clădirile rezidențiale deținute de persoane juridice și de 1,5% pentru clădirile nerezidențiale. Valoarea impozabilă se stabilește în funcție de evidențele fiscale, rapoarte de evaluare, valoarea finală a lucrărilor sau acte de transfer.

Aceasta trebuie actualizată o dată la 5 ani, iar nerespectarea obligației poate duce la aplicarea unei cote de 5%, dacă există notificare prealabilă. În practică, aceste reguli pot crește semnificativ impozitele pentru clădirile din marile orașe.

Începând cu 2026, impozitarea autoturismelor deținute de persoane juridice se schimbă printr-un mecanism bazat pe capacitatea cilindrică, iar autoritățile folosesc un sistem integrat de date privind normele de poluare. Sunt introduse valori diferențiate în funcție de norma de poluare, de la E0 la E6, iar autovehiculele mai poluante sunt impozitate mai sever.

O schimbare importantă apare la autoturismele hibride. Reducerea nu se mai aplică automat, ci este condiționată de emisii de CO2 de cel mult 50 g/km, iar reducerea maximă scade la 30%, de la 50%. În plus, apare o taxă anuală fixă de 40 de lei pentru vehiculele electrice, indiferent de capacitate sau valoare.

Un alt punct major este impozitul pe dividende, care crește de la 10% la 16% de la 1 ianuarie 2026, conform Codului fiscal. Dr. Radu Pavel spune că această modificare influențează direct planificarea fiscală, pentru că veniturile nete din dividende scad, iar antreprenorii trebuie să își refacă bugetele.

Tot din 2026 este eliminată cota de 3% pentru microîntreprinderi, iar plafonul de venit pentru încadrare scade de la 250.000 euro la 100.000 euro. Depășirea pragului aduce trecerea la impozit pe profit, ceea ce poate schimba rapid sarcina fiscală.

În acest context, avocatul recomandă o atenție sporită pentru adaptarea contractelor și evitarea riscurilor de neconformare, astfel încât firmele să își protejeze activele și stabilitatea financiară.