Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunță reformarea sistemului de eșalonare la plată a datoriilor fiscale, odată cu intrarea în vigoare a noilor reglementări din Codul de procedură fiscală la data de 1 ianuarie 2026.

Potrivit instituției:

„Începând cu data de 01 ianuarie 2026 au intrat în vigoare cele mai recente modificări la Codul de procedură fiscală în domeniul eşalonărilor la plată, care prevăd astfel reformarea sistemului de eşalonări prin reducerea tratamentelor fiscale preferenţiale şi sprijinind totodată disciplina fiscală în rândul tuturor categoriilor de contribuabili. Astfel, în cazul eşalonării la plată în formă simplificată: aceasta este accesibilă tuturor contribuabililor care înregistrează datorii în limita unor praguri maxime, în cazul persoanelor fizice această limită fiind de 100.000 lei, iar în cazul persoanelor juridice limita fiind de 400.000 lei”.

Noile criterii pentru firme includ:

-înființarea persoanei juridice cu cel puțin 12 luni înainte de depunerea cererii,

-vechimea datoriilor să nu depășească 12 luni,

-perioada maximă a eșalonării de 12 luni,

-accesarea procedurii fără garanții sau contract de fideiusiune, doar pe baza cererii depuse la ANAF.

Pentru variantele obișnuite, ANAF precizează că eșalonarea clasică poate fi cerută inclusiv de persoane fizice, cu condiția existenței unei dificultăți financiare și a capacității de plată în rate.

Această formă se acordă:

-pe maximum 5 ani,

-fără limită de sumă,

-cu obligația constituirii de garanții sau a unui contract de fideiusiune.

Contractul de fideiusiune este solicitat în situațiile în care contribuabilul:

-are alte datorii neeligibile pentru eșalonare,

-nu deține suficiente bunuri pentru garantare,

-este persoană juridică cu mai puțin de 12 luni de funcționare.

Documentul poate fi solicitat și în caz de modificare sau menținere a eșalonării.

ANAF precizează că garanțiile sunt executate doar dacă debitorul nu respectă graficul de plată.

Conform instituției, noile reguli păstrează instrumentul eșalonării ca soluție pentru cei aflați temporar în dificultate, diferențiat în funcție de sumele datorate:

-forma simplificată pentru sume sub 400.000 lei,

-eșalonarea clasică pentru datorii mai mari, dar cu garanții.

În comunicat se mai arată că:

„Noile măsuri vizează eliminarea utilizării abuzive a instrumentului eşalonării la plată de către contribuabilii care anterior acumulau datorii semnificative la bugetul de stat (sumele datorate iniţial creşteau semnificativ pe parcursul derulării perioadei de eşalonare, ajungându-se ca, în final, să fie apelate mecanismele juridice de concordat preventiv şi de insolvenţă, statul aflându-se practic în imposibilitatea recuperării de mari datorii în unele dintre situaţii). Totodată, instrumentele de eşalonare rămân o soluţie de sprijin fiscal pentru antreprenorii şi companiile corecte, care demonstrează intenţia reală de a achita datoriile bugetare. ANAF precizează că aceste măsuri nu se aplică în mod automat tuturor contribuabililor, sunt utilizate exclusiv în cadrul procedurilor prevăzute de lege şi descurajează accesarea abuzivă a eşalonărilor la plată în scopul amânării nejustificate a achitării datoriilor”.

Instituția subliniază că modificările nu ating prevederile referitoare la răspunderea solidară:

„Referitor la atragerea răspunderii solidare, prevederile Codului de procedură fiscală referitoare la atragerea răspunderii solidare nu au fost modificate; astfel, rezultă că nu răspund solidar contribuabilii care acţionează cu bună credinţă pentru declararea şi/sau achitarea obligaţiile fiscale la scadenţă. ANAF continuă dialogul instituţional cu mediul de afaceri şi va continua să ofere îndrumare şi clarificări contribuabililor care solicită asistenţă, în vederea aplicării corecte şi unitare a noilor prevederi legale”.

ANAF afirmă că aceste ajustări urmăresc responsabilizarea contribuabililor și o mai bună predictibilitate a veniturilor fiscale.