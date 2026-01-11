În ultimii ani, parcurile de distracții, locurile de joacă, parcurile acvatice și cele de aventură au devenit tot mai frecvent utilizate, mai ales în sezonul cald, notează Paul Anghel într-un mesaj pe pagina sa de Facebook.

Tocmai de aceea, este esențial să existe o delimitare clară a responsabilităților instituțiilor statului atunci când vorbim despre siguranță, autorizare și control, adaugă directorul ANPC. Pe fond, acesta atrage atenția asupra unei confuzii frecvente: nu toate autoritățile au atribuții tehnice, iar nu toate pot autoriza funcționarea echipamentelor.

”Echipamentele de agrement: cine răspunde pentru ce? Dacă administrezi sau folosești parcuri de distracții, locuri de joacă, parcuri acvatice sau de aventură, este important să știi cine se ocupă de siguranță, verificări și autorizații”, arată acesta pe rețeaua de socializare.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor are ca principal obiectiv protejarea consumatorului. ANPC verifică dacă prețurile sunt afișate corect, dacă promoțiile sunt reale și dacă produsele sau echipamentele puse la dispoziția publicului sunt însoțite de documentele obligatorii: marcaje UE, instrucțiuni de utilizare și panouri de informare.

Este important de subliniat că ANPC nu autorizează funcționarea tehnică a echipamentelor de agrement, chiar dacă poate constata lipsa unor documente esențiale.

Inspecția de Stat pentru Controlul Instalațiilor cu Risc (ISCIR) are un rol normativ. Această instituție elaborează prescripțiile tehnice și stabilește regulile pentru echipamentele de agrement considerate cu risc. De asemenea, supraveghează respectarea legislației și a regimului de autorizare, adaugă directorul ANPC.

Cu toate acestea, ISCIR nu efectuează verificările tehnice periodice și nu se ocupă de exploatarea sau întreținerea efectivă a echipamentelor.

Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune (CNCIR S.A.) este entitatea care face, în mod concret, verificările tehnice. Aceasta se ocupă de autorizarea funcționării și de verificările tehnice periodice (VTP).

CNCIR nu elaborează legi, nu sancționează și nu controlează piața, având strict un rol tehnic.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență intervine atunci când vorbim despre prevenirea și stingerea incendiilor. IGSU emite avize și autorizații PSI pentru construcții și amenajări și verifică existența și funcționarea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor.

Este bine de știut că IGSU nu verifică siguranța tehnică a echipamentelor de agrement și nici aspecte ce țin de igiena sau alimentația publică.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF are ca atribuții combaterea evaziunii fiscale, a fraudelor și a muncii nedeclarate. Inspectorii DGAF verifică documentele fiscale și proveniența veniturilor.

Această structură nu are competențe în domeniul siguranței echipamentelor sau al sănătății publice.

Inspectoratul Teritorial de Muncă se ocupă de respectarea legislației muncii, a normelor de securitate și sănătate în muncă (SSM) și de cercetarea accidentelor de muncă.

ITM nu verifică siguranța echipamentelor pentru consumatori și nu are atribuții în zona PSI sau fiscală.

Autoritatea Vamală Română intervine la import și export, verificând documentele de conformitate CE/UE ale bunurilor introduse în țară.

Aceasta nu autorizează funcționarea echipamentelor și nu controlează siguranța acestora în exploatare.

Siguranța echipamentelor de agrement nu ține de o singură instituție, ci de un ansamblu de responsabilități clar delimitate. Operatorii au obligația să cunoască exact cine verifică, cine autorizează și cine sancționează. Confuzia între atribuții nu doar că nu ajută, dar poate duce la situații grave, în care responsabilitatea este pasată, iar riscurile rămân, atrage atenția Paul Anghel.