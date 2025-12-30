Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat, în perioada 22–30 decembrie, acțiuni de control la peste 300 de operatori economici care activează în stațiuni și zone turistice. Verificările au vizat unități de alimentație publică, spații de cazare și alți furnizori de servicii destinate turiștilor.

Potrivit reprezentanților instituției, scopul acțiunilor a fost protejarea consumatorilor într-o perioadă cu trafic intens, dar și prevenirea unor situații care pot pune în pericol sănătatea publică. Controalele au fost realizate de comisari din mai multe județe, în cadrul unei campanii naționale.

În urma verificărilor, comisarii au constatat numeroase nereguli grave. Printre cele mai frecvente s-au aflat produsele cu data limită de consum depășită și preparatele culinare a căror stare termică fusese modificată.

De asemenea, au fost identificate situații în care nu erau respectate condițiile și temperaturile de depozitare impuse de producători. Unele produse erau depozitate direct pe pavimentul blocului alimentar, fără respectarea normelor minime de igienă.

În mai multe unități, inspectorii au găsit produse și preparate culinare fără elemente de identificare și caracterizare, ceea ce făcea imposibilă verificarea originii sau a termenului de valabilitate.

Alte deficiențe au vizat starea echipamentelor și a ustensilelor utilizate în bucătării. Comisarii au constatat folosirea unor aparate cu grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de gheață, rugină sau impurități.

În plus, au fost descoperite cazuri de lipsă a afișării prețurilor și a informațiilor obligatorii pentru consumatori. Pentru produsele de origine vegetală, în unele unități nu era menționată țara de proveniență, încălcând astfel legislația în vigoare.

În unitățile de cazare, inspectorii au semnalat lipsa huselor de protecție pentru perne, aspect considerat important din punct de vedere al igienei și siguranței turiștilor.

În urma controalelor, ANPC a aplicat 117 amenzi contravenționale, valoarea totală a sancțiunilor ridicându-se la aproximativ 679.000 de lei. Totodată, produse neconforme în valoare de peste 25.000 de lei au fost oprite definitiv de la comercializare.

Pentru opt operatori economici, comisarii au dispus oprirea temporară a activității, până la remedierea deficiențelor constatate. Măsura a fost luată în cazul în care neregulile puteau afecta direct sănătatea consumatorilor.

Reprezentanții ANPC au transmis că acțiunile de control vor continua pe întreaga durată a sezonului sărbătorilor de iarnă, la nivel național. Instituția urmărește atât sancționarea abaterilor, cât și descurajarea practicilor care pot pune în pericol consumatorii aflați în vacanță.

Autoritatea recomandă turiștilor să fie atenți la condițiile oferite de unitățile de cazare și alimentație publică și să sesizeze eventualele nereguli, pentru ca intervențiile să poată fi făcute în timp util.