Specialiștii EY arată că, pe fondul intensificării controalelor, disputele dintre importatori și autoritățile vamale sunt tot mai frecvente și mai complexe. Lipsa unei aplicări unitare a legislației poate avea efecte imediate asupra costurilor mărfurilor, fluxurilor operaționale și poziției financiare a companiilor.

Consecințele se traduc adesea în obligații suplimentare consistente – taxe vamale, taxe compensatorii, antidumping sau de salvgardare –, dar și în TVA, dobânzi și penalități. Aceste costuri pot genera blocaje în lanțul de aprovizionare și presiuni severe asupra cash-flow-ului, avertizează EY.

Potrivit analizei EY, cele mai multe dispute apar în jurul a trei elemente esențiale pentru calculul corect al taxelor vamale: originea mărfurilor, clasificarea tarifară și valoarea în vamă.

Originea mărfurilor

Contestarea originii preferențiale sau nepreferențiale este o situație des întâlnită, mai ales atunci când autoritățile nu recunosc transformarea substanțială sau când importatorii se bazează exclusiv pe documentele furnizorilor externi, fără verificări prealabile.

Clasificarea tarifară

Diferențele de interpretare ale codurilor din Nomenclatura Combinată pot conduce la variații semnificative ale taxelor datorate, în special în cazul produselor hibride sau inovatoare, unde încadrarea corectă devine dificilă.

Valoarea în vamă

Ajustările valorii în vamă pe baza datelor statistice ale autorităților, ignorarea documentelor comerciale sau includerea unor costuri suplimentare, precum redevențele, pot duce la majorări importante ale obligațiilor fiscale, cu impact imediat asupra situației financiare a companiilor.

EY explică faptul că intensificarea controalelor este legată de contextul economic și geopolitic din ultimii ani, marcat de conflicte regionale, schimbări de politici comerciale și deficite bugetare accentuate. Presiunea asupra colectării veniturilor determină autoritățile naționale și europene să accelereze verificările vamale.

În acest context, se conturează mai multe tendințe care, potrivit EY, se vor menține pe termen lung: creșterea verificărilor documentare la import și a controalelor ulterioare, digitalizarea procedurilor, centralizarea controalelor și recuperarea rapidă a debitelor vamale și fiscale.

Autoritățile vamale utilizează tot mai intens baze de date interne și analize comparative pentru identificarea riscurilor din declarațiile vamale, atât la nivel național, cât și european. În paralel, digitalizarea procedurilor transformă soluțiile electronice în instrumente centrale pentru verificarea originii, valorii în vamă și conformității documentației.

De asemenea, se remarcă o colaborare tot mai strânsă între autoritățile naționale, structurile centrale și Comisia Europeană, inclusiv prin direcțiile de specialitate, cu scopul unei abordări unitare a riscurilor.

În acest context, EY recomandă operatorilor economici să adopte o abordare proactivă, axată pe prevenție, strategie și reacție rapidă. Printre măsurile esențiale se numără obținerea de Informații Tarifare Obligatorii și Informații de Origine Obligatorii, documentarea riguroasă a lanțului de producție și introducerea unor clauze contractuale care să reducă riscurile comerciale.

Totodată, specialiștii EY subliniază importanța unei strategii clare în timpul controalelor vamale și al litigiilor, inclusiv exercitarea dreptului de a fi ascultat și pregătirea unui dosar probator solid. Gestionarea rapidă a disputelor este esențială, în condițiile în care termenul pentru depunerea contestațiilor este extrem de scurt, de doar cinci zile.

Presiune tot mai mare asupra mediului de afaceri

Concluzia EY este că intensificarea controalelor vamale reprezintă o tendință structurală, nu una temporară. În lipsa unor măsuri de conformare și a unei pregătiri adecvate, companiile riscă să se confrunte cu costuri suplimentare semnificative și cu perturbări majore ale activității comerciale, într-un context economic deja volatil.