UE elimină taxele vamale pentru produsele industriale din SUA. Parlamentul European a aprobat acordul comercial cu americanii

Parlamentul European a aprobat marți două acte legislative care pun în aplicare acordul comercial convenit între Uniunea Europeană și Statele Unite în vara anului trecut. Noile reguli elimină taxele vamale pentru produsele industriale americane, oferă acces preferențial pentru mai multe produse agricole și fructe de mare din SUA și introduc mecanisme prin care Bruxellesul poate reacționa dacă Washingtonul nu respectă angajamentele asumate.

Primul regulament a fost adoptat cu 440 de voturi pentru, 151 împotrivă și 50 de abțineri. Documentul elimină taxele vamale pentru toate produsele industriale importate din Statele Unite și acordă condiții preferențiale pentru o gamă extinsă de produse agricole și fructe de mare americane.

În aceeași ședință, eurodeputații au aprobat și un al doilea regulament, cu 444 de voturi favorabile, 152 împotrivă și 54 de abțineri. Acesta prelungește scutirea de taxe vamale pentru importurile de homar din Statele Unite și extinde facilitatea și pentru homarul procesat.

Decizia reprezintă unul dintre cele mai importante capitole ale acordului comercial convenit între Uniunea Europeană și Statele Unite în 2025 și urmărește consolidarea schimburilor comerciale dintre cele două economii.

În urma negocierilor dintre Parlamentul European și statele membre, textul final al legislației include o clauză de încetare a efectelor care nu figura în propunerea inițială a Comisiei Europene.

Astfel, regulamentul privind produsele industriale și agroalimentare va expira la 31 decembrie 2029. Până la 30 iunie 2029, Comisia Europeană va trebui să realizeze o analiză amplă privind impactul măsurilor asupra industriei europene, agriculturii și întreprinderilor mici și mijlocii.

Evaluarea va analiza și efectele asupra relațiilor comerciale ale Uniunii Europene cu alte state. În funcție de concluziile raportului, Executivul european va putea propune prelungirea aplicării regulamentului.

Legislația adoptată introduce și o serie de garanții pentru protejarea intereselor europene. Una dintre cele mai importante vizează produsele derivate din oțel și aluminiu.

Dacă până la 31 decembrie 2026 Statele Unite vor continua să aplice taxe vamale de peste 15% pentru produsele europene din aceste categorii, Comisia Europeană va avea posibilitatea de a suspenda facilitățile tarifare acordate exporturilor americane.

Executivul european va prezenta până la 1 decembrie 2026 un raport privind nivelul taxelor aplicate de Washington pentru produsele europene din oțel și aluminiu.

Totodată, Bruxellesul va putea suspenda avantajele comerciale și în situația în care autoritățile americane nu răspund preocupărilor Uniunii referitoare la regimul tarifar aplicat unor exporturi europene care beneficiau anterior de plafonul de 15%.

Noile reguli prevăd și un mecanism de salvgardare care permite Uniunii Europene să intervină în cazul în care facilitățile acordate Statelor Unite provoacă o creștere masivă a importurilor și generează prejudicii importante industriei europene sau sectorului agricol.

În astfel de situații, Comisia Europeană va putea declanșa investigații din proprie inițiativă sau la solicitarea Parlamentului European ori a unuia sau mai multor state membre.

De asemenea, Executivul comunitar va transmite trimestrial Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene rapoarte privind evoluția volumului și valorii exporturilor americane care beneficiază de noile condiții preferențiale.

Președintele Comisiei pentru Comerț Internațional din Parlamentul European, Bernd Lange, a subliniat că forma finală a regulamentului oferă Uniunii instrumente suplimentare pentru a reacționa în cazul nerespectării acordului de către Statele Unite.

„Prin transpunerea în legislație a angajamentelor UE din declarația comună, acest regulament devine parte a setului de instrumente defensive al UE: pe de o parte, consolidează și stabilizează relațiile comerciale UE-SUA, dar și oferă UE capacitatea de a răspunde dacă Statele Unite nu își respectă angajamentele. Datorită poziției ferme a Parlamentului, textul final conține acum o plasă de siguranță mult mai puternică, inclusiv o clauză de suspendare robustă, o clauză de încetare a efectelor, o clauză de salvgardare, mecanisme de revizuire consolidate și o supraveghere democratică mai puternică”, a declarat acesta.

Pentru a intra în vigoare, cele două regulamente trebuie să primească și aprobarea formală a Consiliului Uniunii Europene. După publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, noile prevederi vor deveni aplicabile.

Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite a fost convenit la 27 iulie 2025, în urma negocierilor purtate între Donald Trump și Ursula von der Leyen. La sfârșitul lunii august 2025, Comisia Europeană a prezentat propunerile legislative necesare pentru implementarea înțelegerii, iar votul de marți din Parlamentul European reprezintă cel mai important pas pentru aplicarea efectivă a acestora.