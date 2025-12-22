O analiză XTB arată că marii câștigători vor fi companiile care vând și livrează din depozitele lor din UE, precum și firmele de logistică și distribuție care gestionează stocurile localizate pe continent.

Această taxă face parte dintr-o soluție temporară, aplicată pe durata modernizării Uniunii Vamale, care treptat elimină regimul actual ce permite intrarea fără taxe vamale a comenzilor mici, deși acestea erau deja supuse TVA și declarației vamale. Decizia autorităților europene are ca scop reducerea concurenței neloiale, creșterea siguranței consumatorilor, prevenirea fraudei prin subevaluarea comenzilor și diminuarea impactului asupra mediului generat de transporturile mici.

Volumul uriaș de comenzi mici din 2024, estimat la aproximativ 4,6 miliarde, majoritatea provenind din China, a accelerat necesitatea aplicării acestei taxe, conform datelor citate de instituțiile europene. Introducerea unui cost fix pe expediere poate pune presiune pe prețul final sau pe marjele de profit ale platformelor, afectând în special produsele cu prețuri scăzute, precum gadgeturile mici și îmbrăcămintea ieftină. Platformele pot fie să transfere o parte din costuri către consumatori, fie să le absoarbă pentru a-și menține competitivitatea.

„Această măsură este o soluție temporară, pe durata modernizării Uniunii Vamale. În paralel, regimul actual, care permite intrarea fără taxe vamale a comenzilor mici, deși sunt în continuare supuse TVA și declarației vamale, este eliminat treptat. Decizia este așteptată să afecteze în principal platformele de comerț electronic, care se bazează pe livrări din afara UE, cel mai adesea din China, precum Shein, Temu și AliExpress. Măsura vine în contextul în care oficialii de la Bruxelles încearcă să răspundă preocupărilor legate de concurența neloială, siguranța consumatorilor, frauda prin subevaluarea comenzilor, dar și costurile de mediu asociate cu creșterea volumului de transporturi mici”, arată analiza XTB.

O strategie posibilă pentru companii este relocarea unei părți din stocuri și distribuție în depozite din UE, ceea ce implică însă un capital mai mare, costuri de depozitare crescute și complexitate operațională suplimentară.

Noua taxă face parte dintr-o tendință mai amplă de reglementare strictă asupra importurilor de valoare redusă și comerțului electronic, incluzând cerințe privind produse, etichetare, securitate și conformitate, ceea ce poate genera costuri suplimentare pentru platforme.

„Potrivit datelor citate de instituțiile europene, Uniunea Europeană a primit în 2024 aproximativ 4,6 miliarde de comenzi cu valoare redusă, majoritatea fiind trimise din China. Acest volum ridicat a creat o presiune de a acționa mai repede decât calendarul inițial pentru o reformă mai amplă, explică analiștii XTB. Pentru platforme precum Shein, Temu și AliExpress, introducerea unei taxe fixe per expediere ar putea pune presiune fie pe prețul final, fie pe marjele de profit. Taxa ar afecta produsele cu preț unitar scăzut, de exemplu gadgeturile mici sau îmbrăcămintea cu prețuri reduse, iar platformele pot transfera o parte din costuri către consumator sau pot absorbi o parte din costuri pentru a-și menține competitivitatea. Pentru a reduce costurile vamale, platformele ar putea să își mute o parte din stocuri și distribuție din depozite din UE, chiar dacă acest lucru implică mai mult capital, costuri de depozitare mai mari și o complexitate operațională mai mare. Noua taxă face parte dintr-o mișcare mai amplă de înăsprire a „plasei de reglementare” asupra importurilor de valoare redusă și comerțului electronic, inclusiv preocupările legate de produse, etichetare, securitate și fraudă, ceea ce poate duce la creșterea costurilor de conformitate și control”, arată analiza.

Principalii beneficiari ai acestei măsuri vor fi companiile care deja vând și livrează din depozite situate în UE, deoarece comenzile din afara blocului comunitar vor fi mai costisitoare, reducând diferența de preț față de comerțul european.

Dacă platforme precum Shein, Temu sau AliExpress aleg să stocheze marfă în Europa pentru a evita întârzierile și costurile suplimentare, cererea pentru companiile de logistică și centrele de distribuție din UE ar putea crește. În același timp, micii vânzători europeni ar putea beneficia de o reducere a presiunii concurențiale, în special pentru produsele ieftine și achizițiile impulsive, ceea ce le-ar putea oferi un avantaj în fața giganților din comerțul electronic.