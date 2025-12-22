Spirits România arată că, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 141/2025, accizele la băuturile spirtoase urmează să crească din nou cu 10% de la 1 ianuarie 2026. Această majorare vine după alte două creșteri aplicate deja în 2025, de 4,4% la începutul anului și de 10% din august.

Asociația susține că majorarea cumulată de peste 26% într-un interval de 12 luni depășește capacitatea de adaptare a industriei și riscă să ducă la pierderi masive de locuri de muncă.

Potrivit datelor citate de Spirits România, sectorul băuturilor spirtoase a contribuit în 2024 cu aproape un miliard de euro la produsul intern brut. Din această sumă, aproximativ 520 de milioane de euro reprezintă contribuție directă, restul provenind din impactul indirect și indus asupra altor ramuri economice.

Industria susține peste 23.000 de locuri de muncă, dintre care peste 9.000 sunt directe, iar restul se regăsesc în domenii precum agricultura, logistica, marketingul sau ospitalitatea.

Asociația avertizează că impactul nu se va limita la producători și importatori. Sectorul HoReCa ar urma să fie afectat de reducerea cererii, ceea ce ar putea duce la restrângerea activității, reducerea personalului sau închiderea unor unități.

În același timp, scumpirea băuturilor spirtoase ar putea stimula creșterea pieței negre, cu efecte negative atât asupra veniturilor bugetare, cât și asupra sănătății publice.

Spirits România amintește situația din anul 2013, când o creștere de 34% a accizelor a dus la o scădere de 20% a consumului taxat și la o creștere semnificativă a consumului netaxat. În acel context, veniturile din accize au crescut mult sub așteptări.

Asociația arată că, deja în primele zece luni din 2025, veniturile din accizele la băuturile spirtoase au scăzut cu aproximativ 4% față de aceeași perioadă din 2024, în ciuda majorărilor aplicate.

Potrivit estimărilor citate de organizație, între 30% și 40% din consumul de băuturi spirtoase din România rămâne netaxat. Acest consum este asociat cu producția ilicită, contrabanda și produsele contrafăcute.

Reprezentanții industriei susțin că aceste produse nu doar că afectează încasările statului, dar pot genera riscuri serioase pentru sănătatea populației.

Asociația nu cere un tratament preferențial, ci solicită înghețarea creșterii de 10% a accizelor de la 1 ianuarie 2026 și inițierea unei reforme a sistemului de accizare a băuturilor alcoolice.

Propunerile vizează reducerea diferențelor dintre accizele aplicate diferitelor categorii de produse, corelarea acestora cu conținutul de alcool și introducerea unui mecanism predictibil de ajustare, bazat pe evoluția prețurilor și pe condițiile economice.

Potrivit Spirits România, o astfel de reformă ar putea aduce statului venituri suplimentare semnificative, fără a destabiliza piața.