În noiembrie, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spunea că înclină spre păstrarea nivelului de 11%, urmând ca decizia finală să fie luată în etapa de elaborare a bugetului.

Potrivit informațiilor obținute de Profit.ro, decizia actuală este de a menține cota redusă de TVA pentru sectorul menționat.

Păstrarea cotei reduse de TVA în HoReCa a implicat consultări cu Comisia Europeană, având în vedere că România se află în procedură de deficit excesiv. Anul trecut, deficitul bugetar calculat conform standardului ESA (standardul UE) a fost de 9,3% din PIB, cel mai ridicat din Uniunea Europeană. Pentru acest an, atât deficitul cash (standard național), cât și cel ESA sunt programate la 8,4%.

„Este o discuţie legată de HoReCa. Este o decizie pe care va trebui să o luăm în perioada imediat următoare în discuţiile pe care le vom avea de elaborare a bugetului. ANAF are date în privinţa încasărilor din HoReCa în ultimele luni, în trimestrul al treilea. Vom discuta aceste date cu premierul şi vom lua o decizie. Eu înclin să rămânem cu cota de 11% pentru 2026”, spunea Nazare în noiembrie.

Guvernul actual, instalat la finalul lunii iunie, a adoptat rapid o serie de măsuri pentru consolidarea finanțelor publice, România aflându-se atunci sub presiunea piețelor financiare de a crește veniturile fiscale, pentru a asigura investitorii în titlurile de stat. În acest context, cota generală de TVA a fost majorată de la 19% la 21%, iar cotele reduse de 5% și 9% au fost înlocuite cu o singură cotă redusă de 11%. Sectorul HoReCa a evitat, la limită, trecerea la cota generală de 21%.

„Propunem, de asemenea, ca și industria Horeca să rămână la acest nivel. Acest lucru se va face în așa fel încât în luna octombrie să se facă o analiză din care să rezulte dacă ne-au crescut încasările din această zonă. Dacă ele nu vor crește, în urma măsurilor care vor fi luate, atunci, cu siguranță, și această industrie are șanse mari ca de la sfârșitul anului să intre la cota ridicată. Toate celelalte componente vor fi la această cotă de 21%”, declara Bolojan în iulie.

Până în prezent nu au fost publicate date despre încasările din HoReCa, însă autoritățile le consideră satisfăcătoare. Decizia de a menține cota de TVA de 11% a ținut cont și de evaluarea impactului unei majorări la 21%, considerat puternic negativ de industrie, precum și de competitivitatea față de statele din regiune.