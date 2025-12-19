Ministerul Finanțelor a anunțat că a început să acorde bonificații de 3% pentru firmele mici și mijlocii care și-au plătit la timp taxele pentru 2024.

Astăzi, 19 decembrie, au fost emise în Spațiul Privat Virtual (SPV) 151.150 de decizii pentru bonificația de 3% la impozitul pe profit și la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor pentru 2024. Valoarea totală a acestor bonificații este de 160.155.998 lei. Bonificațiile pot fi folosite pentru a acoperi alte taxe datorate, dar numai dacă firmele și-au depus toate declarațiile, au plătit la timp taxele pentru 2024 și nu mai au alte datorii fiscale restante.

Ministerul Finanțelor va continua să acorde bonificații și pentru alte categorii de contribuabili eligibili, conform legii.

„Prin acordarea acestor bonificații, transmitem un mesaj aşteptat, cu siguranța, de mediul de afaceri onest: respectarea regulilor este recunoscută și recompensată. Contribuabilii care își declară corect și la timp obligațiile și își plătesc taxele beneficiază de un tratament fiscal echitabil și predictibil. Este un pas în direcția unui parteneriat corect între stat și mediul de business, bazat pe responsabilitate și disciplină fiscală”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Ordinul Nr. 540 din 31 martie 2025 aprobă modul de acordare a bonificației de 3% la impozitul pe profit și la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor pentru anul fiscal 2024 (sau anul fiscal modificat care începe în 2024). Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 331 din 14 aprilie 2025.

Ordinul se bazează pe Ordonanța de Urgență nr. 107/2024 privind măsuri fiscal-bugetare pentru gestionarea creanțelor și deficitului bugetar și pe Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea Ministerului Finanțelor.

Ce prevede ordinul?

Se aprobă procedura pentru acordarea bonificației de 3% la impozitul pe profit și la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor pentru anul fiscal 2024 sau anul fiscal modificat care începe în 2024. Procedura este detaliată în anexa nr. 1. Se aprobă modelele următoarelor decizii:

Decizia de acordare a bonificației de 3% (anexa nr. 2);

Decizia de modificare a deciziei de acordare a bonificației (anexa nr. 3);

Decizia de anulare a deciziei de acordare a bonificației (anexa nr. 4).

Anexele nr. 1-4 fac parte din ordin. Ordinul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ordinul este semnat de viceprim-ministrul și ministrul finanțelor, Tánczos Barna.