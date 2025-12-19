ANAF informează contribuabilii că Formularul 100 trebuie depus lunar de persoanele fizice și juridice care au obligații de plată la bugetul de stat.

Aceasta include:

impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice;

De asemenea, obligația se aplică impozitului datorat de nerezidenți pentru veniturile realizate în România și taxei anuale de autorizare a jocurilor de noroc.

Formularul acoperă și alte obligații lunare prevăzute în OPANAF 587/2016, anexa 4, capitolul I. Depunerea la termen permite autorităților fiscale să urmărească exact plățile datorate și să se asigure că legislația fiscală este respectată în mod corespunzător.

Contribuabilii sunt sfătuiți să verifice toate categoriile de venituri și să includă corect fiecare obligație pentru a evita eventualele penalități sau ajustări ulterioare.

ANAF precizează că Formularul 112 trebuie depus lunar, până la data de 25 a lunii următoare, de către angajatori și persoanele asimilate angajatorilor. Aceasta include instituțiile și entitățile prevăzute în Codul fiscal, precum și persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu aplică legislația europeană privind securitatea socială.

Declarația include și veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, contracte sportive, arendă sau asocieri cu persoane juridice. Formularul asigură că toate contribuțiile sociale și impozitul pe venit sunt calculate și raportate corect, prevenind neconcordanțele fiscale.

Contribuabilii trebuie să completeze informațiile nominale și plățile aferente cu atenție, pentru a evita corecțiile sau penalitățile ulterioare.

Persoanele fizice care obțin venituri sub formă de salarii sau asimilate salariilor de la angajatori străini care nu au prezență legală în România trebuie să depună Formularul 224. ANAF monitorizează astfel conformitatea fiscală pentru contribuțiile sociale și impozitul pe venit datorat în România, asigurând înregistrarea corectă a veniturilor realizate pe teritoriul național.

Această obligație este esențială pentru persoanele care desfășoară activități în România, dar care sunt angajate de companii fără sediu, reprezentanță sau punct permanent în țară. Formularul permite autorităților să urmărească plățile și să evite neconcordanțele fiscale.

Persoanele înregistrate ca plătitori de TVA trebuie să depună Formularul 300 lunar, trimestrial, semestrial sau anual, în funcție de specificul activității. Formularul urmărește taxele colectate și plățile datorate la bugetul de stat, conform instrucțiunilor de completare.

Formularul 301, decontul special de TVA pentru luna precedentă, se aplică contribuabililor menționați în instrucțiunile de completare, în timp ce Formularul 307 este destinat ajustărilor sau corecțiilor pentru TVA aferente bunurilor de capital achiziționate prin leasing.

Formularul 311 trebuie depus de persoanele al căror cod de TVA a fost anulat și care efectuează livrări, achiziții sau prestări de servicii în această perioadă, pentru a declara și achita TVA datorată.

Notarii publici și persoanele pentru care codul de TVA a fost anulat conform Codului fiscal trebuie să depună Formularul 208 privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal aferente lunii precedente.

Aceste obligații fiscale permit monitorizarea și impozitarea corectă a tranzacțiilor imobiliare și contribuie la menținerea unui registru fiscal actualizat. Respectarea termenelor asigură că atât contribuabilii, cât și autoritățile fiscale au informații exacte și complete privind obligațiile fiscale curente.