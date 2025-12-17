Începând cu anul 2026, firmele din România pot fi declarate inactive fiscal în două situații suplimentare, potrivit prevederilor Legii 239/2025, cunoscută și drept Pachetul 2 fiscal. Dacă administratorii nu reactivează societățile în termen de un an, ANAF va putea solicita dizolvarea acestora.

Astfel, numărul situațiilor în care o firmă poate fi declarată inactivă fiscal crește de la șapte la nouă. Noutățile vizează lipsa unui cont de plăți deschis în România sau la Trezoreria Statului, precum și nedepunerea situațiilor financiare anuale în termen de cinci luni de la expirarea termenului legal.

„Dacă până acum vorbeam de 7 cazuri în care o firmă putea să devină inactivă fiscal, din 2026 vor fi 9 astfel de situații. Cele două apărute se referă la faptul că societatea nu deține un cont de plăți în România (ori la una dintre unitățile Trezoreriei), respectiv nu au fost depuse situațiile financiare anuale în termen de 5 luni de la împlinirea termenului legal pentru depunerea acestora”, a declarat Anamaria Chiru, Tax Partner în cadrul Dobrinescu Dobrev SCA.

În prezent, o societate este declarată inactivă fiscal dacă se află într-una dintre situațiile prevăzute de Codul fiscal, printre care se numără neîndeplinirea obligațiilor declarative pe parcursul unui semestru, sustragerea de la controalele fiscale, nefuncționarea la sediul declarat, inactivitatea temporară înscrisă la Registrul Comerțului, expirarea duratei de funcționare sau a dreptului de folosință asupra sediului social, precum și lipsa organelor statutare.

O altă modificare importantă vizează durata inactivității fiscale, care va fi limitată la un an. Excepție fac firmele care își înregistrează inactivitatea temporară la Registrul Comerțului, unde perioada maximă poate ajunge la trei ani, în cazul în care activitatea nu este reluată.

Declararea inactivității fiscale atrage consecințe majore pentru societăți. Printre cele mai importante se numără pierderea dreptului de deducere a cheltuielilor și a TVA aferente achizițiilor, precum și anularea codului de TVA.

În cazul în care firmele nu sunt reactivate în termen de un an, ANAF poate solicita dizolvarea acestora, indiferent dacă societatea înregistrează sau nu obligații fiscale restante, cu condiția să nu facă obiectul unor sesizări penale.

Pentru reactivare, firmele trebuie să își îndeplinească toate obligațiile declarative și să nu aibă datorii către bugetul de stat.