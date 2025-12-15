Autoritățile fiscale consideră împrumuturile dintre firme și asociați drept una dintre cele mai vulnerabile zone din punct de vedere al colectării taxelor. În practică, aceste mecanisme au fost folosite ani la rând pentru a muta bani fără impozitare clară, pentru a masca dividende sau pentru a susține firme slab capitalizate.

Reforma plănuită de ANAF urmărește să limiteze aceste practici și să forțeze o finanțare mai transparentă.

Împrumuturile prin care asociații finanțează propriile societăți nu mai pot fi realizate informal. Noile prevederi cer justificare economică clară, documentație completă și respectarea condițiilor de piață.

Dobânzile trebuie să fie aliniate nivelurilor practicate în mod obișnuit, iar valorile mari pot fi limitate sau raportate suplimentar către ANAF. Simplul transfer de bani nu va mai fi suficient pentru a justifica un împrumut, transmite DC Business.

Direcția opusă, respectiv împrumuturile acordate de firmă către asociați, intră sub un regim și mai strict. Acestea sunt considerate tranzacții cu risc ridicat, iar sumele mari pot fi reîncadrate ca dividende mascate. Termenii contractuali, dobânzile și scopul împrumutului vor fi analizați atent, iar lipsa justificărilor poate duce la impuneri suplimentare de taxe.

Reforma introduce o limitare importantă privind distribuirea dividendelor. Firmele nu vor mai putea acorda dividende dacă au datorii fiscale restante, dacă sunt decapitalizate sau dacă există împrumuturi mari între asociați și societate. Această regulă schimbă fundamental modul în care antreprenorii își pot retrage profitul, în special în firmele mici și mijlocii.

Majorările de capital fără aport efectiv de bani nu vor mai fi acceptate. ANAF va verifica dacă sumele declarate ca aport au intrat efectiv în conturile firmei și dacă provin din surse reale. Practicile de „capitalizare pe hârtie” sunt eliminate, iar firmele vor fi obligate să demonstreze resurse financiare concrete.

Cesiunea părților sociale în firmele cu datorii devine o operațiune strict supravegheată. ANAF trebuie notificată, iar tranzacțiile pot fi blocate dacă există suspiciuni de evitare a obligațiilor fiscale. În anumite situații, noul asociat poate deveni responsabil pentru datoriile societății.

Cele mai afectate vor fi IMM-urile, firmele de familie și microîntreprinderile din comerț, servicii, transport, construcții sau HoReCa. Pentru aceste afaceri, împrumuturile asociat–firmă au fost principala sursă de finanțare. Noile reguli aduc costuri mai mari, birocrație suplimentară și un risc crescut de sancțiuni dacă documentația nu este corectă.

Companiile sunt nevoite să își revizuiască toate contractele de împrumut existente, să ajusteze dobânzile la nivel de piață și să justifice economic fiecare tranzacție.

Distribuirea dividendelor trebuie analizată cu atenție, iar capitalizarea reală devine esențială. Orice transfer semnificativ între entități afiliate va necesita explicații clare și documente complete.