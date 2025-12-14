Nicușor Dan a declarat că păstrarea cotei TVA de 19% a fost o condiție fermă pe care a formulat-o înainte de învestirea Executivului. El a arătat că această poziție a fost comunicată clar în discuțiile preliminare privind formarea Guvernului. Decizia de majorare a TVA a venit însă la scurt timp după instalarea noului cabinet, schimbând parametrii inițiali agreați.

Președintele a explicat că, deși a existat această diferență majoră față de angajamentul inițial, a ales să nu forțeze o confruntare politică. Potrivit acestuia, contextul economic fragil a cântărit decisiv în luarea unei astfel de decizii.

În cadrul emisiunii „40 de întrebări”, moderată de Denise Rifai, președintele a respins ideea unei crize politice iminente. El a precizat că informațiile apărute frecvent în spațiul public despre o posibilă destrămare a coaliției nu reflectă realitatea din interiorul alianței.

„Citesc zilnic în presă că se rupe coaliția, dar cunoscând realitatea de aproape, nu văd niciun motiv. Pentru fiecare dintre aceste partide, cel mai simplu era să stea în opoziție”, a spus șeful statului.

Șeful statului a arătat că, pentru partidele aflate la guvernare, varianta opoziției ar fi fost mai comodă din punct de vedere politic. Totuși, asumarea guvernării a fost o decizie deliberată, în pofida dificultăților economice și sociale.

Nicușor Dan a recunoscut existența unor tensiuni între partenerii de coaliție, dar a subliniat că acestea sunt inerente într-o alianță largă. Potrivit lui, nu a existat un moment concret în care ruperea coaliției să fie luată serios în calcul.

„Este inevitabil ca oamenii să nu spună ceva unii despre alții. Dar, una peste alta, coaliția nu are niciun motiv să se rupă”, a punctat Nicușor Dan.

Referitor la creșterea TVA de la 19% la 21%, președintele a explicat că a existat o perioadă de consultări tehnice înainte de luarea deciziei. El a precizat că a discutat cu specialiști din Ministerul Finanțelor și din zona fondurilor europene, încercând să identifice soluții alternative pentru reducerea deficitului bugetar.

„Am discutat cu funcționari din Ministerul Finanțelor și din zona fondurilor europene și am venit cu o schemă prin care deficitul putea fi redus fără creșterea TVA”, a declarat Nicușor Dan.

Potrivit explicațiilor sale, au fost analizate variante care nu implicau creșterea TVA. În cele din urmă, Guvernul a ajuns la concluzia că aceste soluții nu erau suficiente pentru a acoperi dezechilibrele bugetare existente.

Președintele a recunoscut că efectul direct al majorării TVA se traduce prin scumpiri generalizate și o diminuare semnificativă a puterii de cumpărare, estimată la aproximativ 10%.

„Aceasta a fost condiția mea. Zece zile mai târziu, Guvernul a spus: «Nu putem altfel»”, a spus președintele.

Întrebat dacă decizia Executivului condus de Ilie Bolojan a fost percepută ca o trădare a înțelegerilor inițiale, Nicușor Dan a evitat formulări conflictuale. El a transmis că, în acel moment, declanșarea unui scandal politic ar fi agravat situația economică.

Președintele a subliniat că fiecare partid din coaliție acționează, în opinia sa, cu bună-credință.

„Se putea reduce în opinia mea deficitul fără să fie crescut TVA, pentru că această creștere a TVA a însemnat creșteri de prețuri și tot ce am văzut mai departe. (…) Nu puteam face atunci un scandal din asta. Cred că fiecare partid lucrează cu bună-credință”, a afirmat șeful statului.

Evaluarea finală a deciziilor luate, inclusiv a majorării TVA, va aparține cetățenilor, care vor judeca atât promisiunile, cât și rezultatele guvernării.