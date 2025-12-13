Ministrul Justiției, Radu Marinescu (PSD), a respins solicitarea formulată de președintele USR, Dominic Fritz, privind demiterea șefului Direcția Națională Anticorupție (DNA), Marius Voineag. Șeful de la justiție a subliniat că o asemenea decizie nu poate fi luată în absența unor criterii legale clare.

Radu Marinescu a explicat, într-o intervenție la Digi 24, că programul de guvernare în domeniul justiției a fost convenit la nivelul coaliției și nu poate fi modificat unilateral de titularul portofoliului.

Marinescu a arătat că soluțiile asumate în programul de guvernare au fost agreate de toate partidele din coaliție, inclusiv de USR, iar o eventuală schimbare a acestora ține exclusiv de decizia liderilor politici.

În acest context, ministrul a precizat că nu are competența de a revizui sau rescrie angajamentele asumate colectiv și că solicitările politice trebuie raportate strict la cadrul legal existent.

„Împreună cu colegii de la USR, PSD, PNL am compus un program pentru justiție. Toate soluțiile sunt convenite de noi toți, împreună. Dacă se dorește o schimbare a programului de guvernare, asta nu o poate face ministrul justiției, ci liderii coaliției de guvernare”, a afirmat Radu Marinescu.

Ministrul Justiției a cerut USR să prezinte elemente concrete care să justifice demiterea șefului DNA, subliniind că schimbarea unui procuror-șef este reglementată prin proceduri clare și condiții strict prevăzute de lege.

Radu Marinescu a explicat că, în materie de răspundere disciplinară, rolul central revine unor instituții independente, precum Inspecția Judiciară și Consiliul Superior al Magistraturii, iar deciziile finale aparțin instanțelor de judecată.

De asemenea, a reamintit că legile justiției adoptate în 2022, asumate ca jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), exclud ministrul Justiției din calitatea de titular al acțiunii disciplinare împotriva magistraților.

„Schimbarea unui procuror șef presupune criterii strict impuse de lege. E o procedură cât se poate de concretă. Dacă USR are elemente concrete, să le prezinte ca atare. (…) În ceea ce privește răspunderea disciplinară a magistraților, responsabilitatea este a unui organism independent, numit Inspecție Judiciară, apoi este vorba de CSM și, în ultimă instanță, de către instanțele de judecată care se pronunță cu privire la răspunderea disciplinară. În conformitate cu legile adoptate în 2022 și care au fost trecute și ca jalon în PNRR de cei care au conceput PNRR-ul la momentul respectiv, aceste legi ale justiției stabilesc că ministrul Justiției nu este titular al acțiunii disciplinare. Cu alte cuvinte, ministrul Justiției nu poate exercita o acțiune disciplinară cu privire la un procuror sau judecător”, a adăugat ministrul Radu Marinescu.

În încheiere, Radu Marinescu a recunoscut rolul important al presei în semnalarea problemelor din societate, arătând că acestea trebuie analizate riguros și soluționate instituțional.

El a susținut că cele mai eficiente corecții ale sistemului judiciar trebuie să vină din interior, de la magistrați, care își aleg reprezentanții și aplică legea în cazurile concrete.

„Eu admit că presa are acest rol foarte important, și e foarte bine că face acest lucru, de a aduce în atenție probleme din orice zonă a societății. Ele trebuie să fie analizate foarte riguros și trebuie să primească răspunsul corespunzător. Cele mai importante corecții în ceea ce privește funcționalitatea sistemului judiciar trebuie să vină din interior, trebuie să vină de la magistrați. Magistrații aleg CSM-ul, magistrații își stabilesc reprezentanții, membrii CSM-ului, magistrații sunt cei care aplică legea, magistrații sunt cei care soluționează un caz concret și atunci este firesc ca magistrații să găsească problemele în interiorul acestui sistem”, a mai precizat ministrul Justiției.

Reamintim că USR a cerut demiterea de urgență a șefului DNA, invocând existența unor probe prezentate în deja celebrul documentar realizat de Recorder.