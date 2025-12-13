În București, protestatarii sunt așteptați sâmbătă, începând cu ora 18:30, în Piața Victoriei. Duminică, manifestația este programată de la ora 17:00 în Piața Universității, de unde participanții vor porni într-un marș către Piața Victoriei. Acțiunile au fost anunțate de ONG-urile Declic și Funky Citizen.

Vineri seară, mii de persoane au participat la proteste în București și în mai multe mari orașe din țară. Manifestații au avut loc în Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Craiova, Brașov, Sibiu, Constanța și Galați, semnalând o mobilizare la nivel național.

În cadrul protestelor din Capitală, ONG-ul Declic a distribuit sute de pancarte sub formă de mână, simbol utilizat anterior în protestele din 2017 împotriva OUG 13. Participanții au scandat mesaje de avertizare și solicitări de demisie, precum și lozinci adresate unor oficiali din sistemul judiciar și din Guvern, printre care ministrul Justiției, ministrul de Interne, conducerea Direcției Naționale Anticorupție și președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Printre revendicările transmise de protestatari se regăsesc recuperarea independenței judecătorilor, eliminarea imunității de facto a magistraților, reducerea controlului exercitat de Consiliul Superior al Magistraturii asupra sistemului judiciar și revocarea de urgență a șefilor parchetelor.

Potrivit organizatorilor, pentru ziua de sâmbătă sunt anunțate proteste în București, Cluj-Napoca, Iași, Craiova și Londra. Duminică, manifestațiile sunt programate în București, Timișoara și Cluj-Napoca.

Potrivit ONG-urilor, sâmbătă, 13 decembrie, manifestațiile vor avea loc în București, în Piața Victoriei, de la ora 18:30, în Cluj-Napoca, la Curtea de Apel, de la ora 19:00, în Iași, în Piața Unirii, de la ora 19:00, și în Craiova, în fața Judecătoriei Craiova, de la ora 17:00. Tot sâmbătă este anunțat un protest și la Londra, în UK Parliament Square, de la ora 16:00, lista locațiilor fiind în continuare actualizată.

Duminică, 14 decembrie, protestele sunt programate în București, în Piața Universității, de la ora 17:00. În Timișoara, manifestația va avea loc la Palatul Dicasterial, de la ora 18:00. De asemenea, un nou protest este anunțat în Cluj-Napoca, la Curtea de Apel, de la ora 19:00.

Amintim că protestele au fost organizate după apariția documentarului Recorder despre justiția din România. Materialul s-a confruntat cu mai multe critici, atât din partea unor jurnaliști cunoscuți, cât și din partea unor foști oficiali guvernamentali.

De exemplu, jurnalistul Victor Ciutacu susține că documentarul realizat de Recorder este parte a unei operațiuni mai ample prin care anumite grupuri de interese ar încerca să recapete influența pierdută în justiție.

„Am în spate foarte mulți ani de presă. Mult prea mulți, da-mi place, altfel mă făceam și eu parlamentar. Tot ce am văzut din 1995 încoace, de când trudesc neprofitabil pe ogorul ăsta, dar și experiențele personale m-au făcut să n-am nici cea mai mică umbră de încredere în sistemul de justiție, indiferent cine l-a controlat”, a subliniat Victor Ciutacu.

De asemenea, jurnalistul respinge ideea că documentarul Recorder ar reprezenta un demers jurnalistic independent și afirmă că în spatele acestuia s-ar afla interese financiare și lupte pentru putere în interiorul sistemului judiciar.

„D-aia îmi permit să n-am naivități proaste. Motiv pentru care n-am să pun vreodată botul la hold up-uri de tip Recorder pentru revenirea la comandă a celor care, probat, au siluit-o pe doamna cu balanța. Pentru că despre asta e vorba în însăilarea aia emo. Niște bogătași trecuți prin sistem sau încă parte a lui sunt nemulțumiți că n-au loc de colegii lor care manevrează butoanele puterii judiciare. Frustrările lor sunt exploatate măiastru, se bagă bani cu ghiotura într-o producție video și în popularizarea ei, revoltații devin vedete media și depozitari ai adevărului absolut, iar opinia publică se revoltă că toată justiția e coruptă. (….) Protestatarii sunt fie proști, fie plătiți. E drept, e mult mai puțin numeroasă onorată asistență protestatară, că nu mai participă activ nici serviciile secrete, nici multinaționalele, iar finanțările externe ale ONG-urilor românești s-au subțiat semnificativ de când cu boala lui Trump pe Soros și pe sacul fără fund USAID”, a explicat Ciutacu.

Victor Ciutacu merge mai departe și afirmă că întreaga situație reprezintă rezultatul unei operațiuni coordonate pentru revenirea unor structuri de putere din trecut.

„Cine vine o face ori din convingere, ori din prostie, ori ca sarcină de serviciu. Pe cheltuiala lui sau din ce-o mai fi rămas pe fundul găleții după ce s-au tăiat subvențiile destinate organizării protestelor democratice spontane. Rezumând, toată nebunia asta colectivă e efectul direct al unei OPERAȚIUNI. O acțiune de forță pentru restaurație în justiție. Moștenitorii vechiului binom Coldea-Kovesi, oroarea cu aparență instituțională din vremurile de aur în care arestările se făceau de pe listă, iar condamnările se livrau direct din plicurile galbene ale lui Dumbravă, organizează un asalt disperat pentru revenirea la butoane. Vor, din nou, cătușele și puterea. Iar ăștia noi nu vor să se predea. Lupta continuă…”, a conchis acesta.

La rândul lui, jurnalistul Dan Andronic a subliniat că materialul realizat de Recorder nu poate fi încadrat ca investigație jurnalistică în sens strict. El a explicat că o investigație presupune o abordare mai amplă și mai profundă, inclusiv atingerea subiectelor sensibile care au marcat justiția în ultimii ani.

Jurnalistul a menționat lipsa referirilor la binomul SRI-DNA, la rețelele de influență din justiție, la achitările răsunătoare și la cazurile în care persoane au murit înainte de a primi verdictul final.