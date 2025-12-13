Într-o intervenție publică, Victor Ciutacu afirmă că experiența sa îndelungată în presă l-a determinat să privească cu scepticism atât sistemul de justiție, cât și demersurile mediatice care pretind că îl „reformează”.

„Am în spate foarte mulți ani de presă. Mult prea mulți, da-mi place, altfel mă făceam și eu parlamentar. Tot ce am văzut din 1995 încoace, de când trudesc neprofitabil pe ogorul ăsta, dar și experiențele personale m-au făcut să n-am nici cea mai mică umbră de încredere în sistemul de justiție, indiferent cine l-a controlat”, susține Victor Ciutacu.

Jurnalistul respinge ideea că documentarul Recorder ar reprezenta un demers jurnalistic independent și afirmă că în spatele acestuia s-ar afla interese financiare și lupte pentru putere în interiorul sistemului judiciar.

„D-aia îmi permit să n-am naivități proaste. Motiv pentru care n-am să pun vreodată botul la hold up-uri de tip Recorder pentru revenirea la comandă a celor care, probat, au siluit-o pe doamna cu balanța. Pentru că despre asta e vorba în însăilarea aia emo. Niște bogătași trecuți prin sistem sau încă parte a lui sunt nemulțumiți că n-au loc de colegii lor care manevrează butoanele puterii judiciare.”

Ciutacu afirmă că aceste nemulțumiri ar fi exploatate strategic, inclusiv prin finanțarea masivă a producției video și a promovării acesteia.

„Frustrările lor sunt exploatate măiastru, se bagă bani cu ghiotura într-o producție video și în popularizarea ei, revoltații devin vedete media și depozitari ai adevărului absolut, iar opinia publică se revoltă că toată justiția e coruptă.”

În continuarea comentariului său, Victor Ciutacu lansează acuzații dure la adresa protestatarilor care au reacționat în urma documentarului.

„Protestatarii sunt fie proști, fie plătiți”, spune Ciutacu, descriind protestele ca fiind mai degrabă simbolice și mult mai reduse numeric decât în trecut.

El susține că actualele manifestații nu mai beneficiază de sprijinul unor actori importanți din trecut:

„E drept, e mult mai puțin numeroasă onorată asistență protestatară, că nu mai participă activ nici serviciile secrete, nici multinaționalele, iar finanțările externe ale ONG-urilor românești s-au subțiat semnificativ de când cu boala lui Trump pe Soros și pe sacul fără fund USAID.”

În opinia jurnalistului, participarea la proteste are motivații diverse:

„Cine vine o face ori din convingere, ori din prostie, ori ca sarcină de serviciu. Pe cheltuiala lui sau din ce-o mai fi rămas pe fundul găleții după ce s-au tăiat subvențiile destinate organizării protestelor democratice spontane.”

Victor Ciutacu merge mai departe și afirmă că întreaga situație reprezintă rezultatul unei operațiuni coordonate pentru revenirea unor structuri de putere din trecut.

„Rezumând, toată nebunia asta colectivă e efectul direct al unei OPERAȚIUNI. O acțiune de forță pentru restaurație în justiție. Moștenitorii vechiului binom Coldea-Kovesi, oroarea cu aparență instituțională din vremurile de aur în care arestările se făceau de pe listă, iar condamnările se livrau direct din plicurile galbene ale lui Dumbravă, organizează un asalt disperat pentru revenirea la butoane.”

În concluzie, jurnalistul afirmă că miza este recâștigarea puterii în sistemul judiciar:

„Vor, din nou, cătușele și puterea. Iar ăștia noi nu vor să se predea. Lupta continuă…”, a mai spus jurnalistul România TV.

În urma apariției documentarului Recorder, Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat că Secția pentru judecători a decis sesizarea Inspecției Judiciare.

„Faţă de aspectele semnalate public în mass media, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu materialul de presă difuzat de Recorder”, anunță CSM.

Ministrul Justiției: sesizările trebuie verificate, nu reprimate

La rândul său, Ministerul Justiției a reacționat în urma documentarului și a scrisorii de solidarizare semnate de numeroși magistrați, respingând categoric orice formă de intimidare.