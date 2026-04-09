Marii susținători din societatea civilă ai lui Nicușor Dan sunt foc și pară pe liderul de la Cotroceni, după numirea procurorilor la Marile Parchete. Această schimbare radicală de atitudine a fost analizată, joi, în podcastul Contrapunct, realizat de Dan Andronic și difuzat pe evz.ro și canalul de YouTube Hai România. Invitații ediției au fost Bogdan Jelea și Victor Ciutacu.

Schimbarea bruscă de poziție a fanilor lui Nicușor Dan a fost explicată de Victor Ciutacu prin existența unor interese divergente care au început să iasă la suprafață. Jurnalistul consideră că unitatea de fațadă a „propagandei” s-a rupt în momentul în care direcțiile strategice nu au mai coincis.

„Centre de comandă diferite. Asta e prima explicație. S-a splitat centrul de comandă. Cât au slujit sub același centrul de comandă, totul a fost ok. Asta e prima explicație. A doua este că mulți dintre ei au fost tăiați de la cașcaval. Din ce motive, asta n-aș putea să-și precizez. Nu știu, o fi cu USAID, o fi cu… mă rog unii se mai hrănesc încă”, a punctat Victor Ciutacu.

Analiza a continuat cu modul în care actualul președinte a ales să se poziționeze în raport cu grupurile de influență care l-au susținut inițial. Ciutacu sugerează că Nicușor Dan a făcut un pas spre o altă zonă de influență, fapt care a generat iritarea celor care se considerau artizanii succesului său politic.

„Centrul de comandă al ticăloșilor ăstora de propagandiști a vrut cu totul altceva, din motive care îmi scapă. De fapt, nu-mi scapă, dar n-am nicio probă. Nicușor Dan a decis să se despart într-un anume fel de zona asta. Și-a luat-o, nu știu dacă pe cont propriu sau alături de cineva cu al doilea centru de comandă. Care pare că are alte dorințe pentru Procuratură, pentru acolo, nici să nu ne amăgim cu faptul că Nicușor Dan va deveni un președinte cum l-am fi dorit noi, cei care nu l-am votat. Nu, n-am nici cel mai mic dubiu că nu se va întâmpla așa. Dar faptul că el a decis să facă ceea ce îi cere gloata, e un lucru mai lăudabil, în definitiv”, a mai declarat invitatul lui Dan Andronic.

Dincolo de jocurile de culise, deciziile luate la nivel înalt vor fi decontate, în final, la urne. Victor Ciutacu a subliniat că relevanța politică a lui Nicușor Dan depinde de modul în care acesta va gestiona relația cu electoratul, dincolo de atacurile venite din partea fostei sale tabere de susținători.