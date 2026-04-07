Tema podcastului Condamnați la cultură, realizat de Liviu Mihaiu și difuzat, marți, pe evz.ro și canalul de YouTube Hai România, a avut în centrul discuției Săptămâna Patimilor. Invitați au fost ziaristul Cristian Curte și profesorul de religie, Marian Maricaru.

Discuția a pornit de la paradoxul primirii lui Mesia de către contemporanii săi, o temă care rămâne relevantă și în contextul societății moderne.

Cristian Curte a subliniat că evenimentele din aceste zile nu sunt doar simple rememorări istorice, ci reprezintă un proces continuu de transfigurare a firii umane. Jurnalistul a invocat viziunea Părintelui Rafail Noica, pentru a explica gestul suprem al răstignirii, văzut nu ca o înfrângere, ci ca un act de dragoste părintească dus până la extrem.

„Tot ceea ce trăiește Hristos este un proces de transfigurare a firii lui, pe care l-am pus, fiind căzuți în păcat, la dispoziție, noi oamenii. El pregătește omenirea. Sute de ani ca să-l primească ca Mesia. Și noi îl primim ca pe un Mesia politic și îl dăm pe mâna romanilor. Părintele Rafail Noica spune că răstignirea e ultima dovadă a iubirii sale. El spune că e un tată care e nebun de dragoste după copiii lui. Mă, dacă voi asta îmi hărăziți, azil și chinuri și menajere și nu vreți să mă primiți în mijlocul vostru, eu mă duc și acolo. Atât vă iubesc când mă supun voii voastre”, a explicat Cristian Curte.

Un punct central al dezbaterii a fost unicitatea figurii lui Iisus Hristos în raport cu marii lideri spirituali ai istoriei, precum Buddha, Moise sau Mahomed. În timp ce aceștia și-au încheiat parcursul pământesc în mod natural, creștinismul se fundamentează pe evenimentul fără precedent al Învierii și pe prezența fizică a divinității în mijlocul suferinței umane.

Conform invitatului, esența credinței creștine nu stă în cuvântul scris de mână, ci în experiența directă a biruinței asupra morții. Această perspectivă schimbă radical definiția clasică a religiei ca sistem de legi sau texte sacre.