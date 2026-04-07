Prezent în platoul podcastului „Condamnați la cultură”, realizat de Liviu Mihaiu pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România, jurnalistul Cristian Curte a oferit o perspectivă asupra semnificației postului de miercuri. Dincolo de restricțiile alimentare, această zi poartă o încărcătură spirituală legată de unul dintre cele mai dureroase episoade ale creștinătății: trădarea Mântuitorului.

Conform tradiției creștine, ziua de miercuri nu este aleasă întâmplător pentru post. Ea amintește de momentul trădării lui Iisus Hristos. Cristian Curte explică faptul că acest gest simbolic depășește granițele religiei, atingând o coardă sensibilă a condiției umane.

„Foarte important, că așa a fost miercurile. Deci în fiecare miercuri de pe parcursul anului bisericesc, mâncăm de post, aducându-ne aminte că Hristos a fost vândut. Eu cred că e și o rememorare a tragediei neamului omenesc este rememorarea trădării. Trădarea oricum e o tragedie, indiferent ce ne trădăm soții, soțiile”, a punctat jurnalistul.

În viziunea invitatului, trădarea reprezintă o ruptură fundamentală între puritate și acțiunea umană. Mesajul postului de miercuri devine astfel unul extrem de actual, invitând la o introspecție asupra modului în care ne gestionăm propriile promisiuni și loialități în viața de zi cu zi.

„Deci, nu ți-am făcut niciun rău și tu m-ai răstignit. Deci trădare pentru ceea ce e cel mai bun, cel mai pur. Și eu cred că e existențial, foarte practic și foarte aproape de viețile noastre, pentru că noi ne trădăm. Zicem că facem ceva, facem. Dar ne trădăm și pe noi înșine. Ne trădăm propriile jurăminte”, a explicat Cristian Curte în cadrul podcastului.

Discuția s-a îndreptat și spre conceptul de legământ, fie el în căsătorie sau în viața personală. Jurnalistul a subliniat că un jurământ nu este o simplă formalitate sau o „hârtie”, ci o ancoră aruncată în viitor pentru a ne asigura că rămânem fideli valorilor noastre, în ciuda greutăților sau a abaterilor temporare de la drumul drept.