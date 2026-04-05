Traian Băsescu a fost întrebat la TVR Info dacă în Europa s-ar putea ajunge la limitarea consumului de carburant. El a spus că ar fi mai bine ca această limitare să înceapă din timp, pentru a evita o criză. A explicat că, de exemplu, oamenii ar putea avea voie să consume doar un rezervor de benzină pe lună.

El a mai spus că mulți se concentrează pe scăderea prețurilor, dar consideră că aceasta este o greșeală. A explicat că vorbește din experiență, deoarece a lucrat mulți ani în această industrie și știe cum funcționează, inclusiv transportul și procesarea țițeiului. În opinia lui, problema principală nu este prețul, ci faptul că trebuie să existe suficient combustibil. A adăugat că încercările de a limita sau reduce prețurile sunt greșite și sunt făcute mai mult din motive populiste.

Băsescu a afirmat că piața ar trebui lăsată liberă, astfel încât importatorii de benzină și motorină să fie motivați să aducă combustibil în țară. A explicat că, dacă se impun restricții, aceștia ar putea prefera să vândă în alte țări unde nu există astfel de limitări. El a dat exemplul că, deși oamenii s-ar bucura de o mică scădere de preț, există riscul ca, după un timp, să nu mai fie suficient combustibil, deoarece importatorii ar vinde în alte țări, cum ar fi Bulgaria.

Băsescu a precizat că Bulgaria are taxe mai mici la carburant, iar România are probleme financiare. A explicat că înțelege de ce Ilie Bolojan ezită să reducă taxele, pentru că bugetul țării este într-o situație dificilă. Băsescu a menționat că autoritățile ar trebui să meargă la International Monetary Fund, precizând că deja au apelat la World Bank, care colaborează cu FMI.

„Hai să fim corecţi. Trebuie raţionalizat de pe acum, ca să nu ajungem la criză. Adică, spre exemplu, dumneavoastră să luaţi un rezervor de benzină pe lună. Marea problemă este că toţi se reped la preţ, hai să reducem preţul. Ori eu vă spun, e o mare eroare. Vă spun ca om care 12 ani a trăit în industria asta şi a fost acolo unde se produce, acolo unde e rezultatul acestei industrii. Am dus ţiţei de la locul de exploatare la locul de rafinare. Deci, marea problemă nu este preţul. Marea problemă este să ai combustibil. Ori noi facem o mare greşeală şi europenii, din demagogie, fac o mare greşeală, intervenţii pe preţ, hai să-l limităm, hai să-l plafonăm, hai să-l reducem. Este o mare greşeală. Dacă le introducem restricţii, nu neapărat nu vor mai aduce. Vor aduce pentru cei care nu introduc restricţii. Şi tu rămâi fericit, ai făcut poporul fericit că ai redus cu 30 de bani, dar te trezeşti că peste două săptămâni nu mai ai importatori de motorină, pentru că o dau în Bulgaria care n-a introdus restricţii. Eu înţeleg foarte bine de ce Bolojan ezită să introducă reduceri la acciză sau la TVA, pentru că situaţia bugetară a României este grea. Şi eu spuneam acum vreo lună, mergeţi băieţi la FMI. Iată că s-au dus la Banca Mondială, care nu mişcă fără FMI”, a declarat Băsescu.

Traian Băsescu consideră că un conflict militar cu Iran nu poate fi câștigat prin bombardamente sau amenințări, ci ar necesita o intervenție terestră de amploare, care ar implica riscuri foarte mari pentru United States. În opinia sa, soluția reală rămâne negocierea, inclusiv în ceea ce privește tensiunile din zona Strâmtoarea Ormuz.

El a declarat că mesajele dure transmise de Donald Trump la adresa Iranului nu au capacitatea de a descuraja în mod real. A explicat că astfel de declarații țin mai mult de retorică și nu schimbă situația din teren. A subliniat că eventuale bombardamente suplimentare nu ar avea un impact decisiv, deoarece o mare parte din infrastructura militară a Iranului este ascunsă în subteran, în tuneluri și depozite greu de identificat. În acest context, a făcut comparație cu tacticile folosite de Hamas și Hezbollah, despre care a spus că sunt inspirate din strategii iraniene bazate pe infrastructură subterană.

În același timp, Băsescu a sugerat că pozițiile unor state precum Franța, China și Rusia ar putea indica faptul că soluția optimă este negocierea, nu escaladarea conflictului. El consideră că liderul american ar putea ajunge la concluzia că un război nu oferă șanse reale de succes.

Fostul președinte a explicat că o eventuală victorie împotriva Iranului ar fi posibilă doar printr-o intervenție terestră masivă, estimând că ar fi nevoie de aproximativ un milion de militari. A atras atenția că pierderile ar putea fi foarte mari, având în vedere dimensiunea și specificul țării.

El a descris Iranul ca fiind un stat cu aproximativ 90 de milioane de locuitori, cu o identitate istorică puternică, formată de-a lungul a peste două mii de ani. În opinia sa, această continuitate face ca populația să fie greu de controlat sau învins, chiar dacă regimul actual are caracteristici religioase radicale și o parte a societății este influențată ideologic.

Referitor la situația din Strâmtoarea Ormuz, Băsescu a afirmat că aceasta nu poate fi deblocată prin forță militară, deoarece un astfel de demers ar provoca pierderi mari și nu ar garanta succesul. El a insistat că doar negocierile pot duce la rezolvarea situației și la redeschiderea acestei rute strategice.