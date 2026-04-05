Piața de carburanți indică, la începutul lunii aprilie, o stabilizare a benzinei, în contrast cu majorările înregistrate la motorină, în ciuda intervențiilor guvernamentale. Conform datelor analizate de pe site-ul peco-online.ro, cea mai ieftină benzină din țară este disponibilă la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș, la prețul de 8,92 lei/l, în creștere față de minimul anterior de 8,59 lei/l.

În ceea ce privește motorina standard, cel mai mic tarif se menține la 9,99 lei/l, la stația RST din Lungulețu, județul Dâmbovița, fără modificări față de ziua precedentă. Chiar dacă acestea sunt cele mai mici valori la nivel național, prețurile diferă semnificativ în funcție de rețea și localizare.

Clasamentul orașelor mari arată un nivel uniform pentru benzina standard, de 9,11 lei/l, în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța. În schimb, motorina standard ajunge la 10,29 lei/l în toate aceste centre urbane, cu variații minore de la o zi la alta.

În București, carburanții reflectă tendința națională de stagnare pentru benzină și creștere pentru motorină. Benzina standard are un preț minim de 9,11 lei/l la Rompetrol și un maxim de 9,23 lei/l la Mol, în scădere cu 0,20 lei față de ziua precedentă.

Benzina premium variază între 9,29 lei/l și 9,90 lei/l, înregistrând o scădere a plafonului maxim. În schimb, motorina standard pornește de la 10,29 lei/l la Petrom, în creștere ușoară, și ajunge la 10,51 lei/l. Motorina premium rămâne constantă, între 9,84 lei/l și 10,89 lei/l.

În Cluj-Napoca, carburanții păstrează aceeași tendință la pompă, cu benzina standard la 9,11 lei/l, fără modificări față de ziua anterioară. Prețul maxim a scăzut la 9,29 lei/l, comparativ cu nivelul anterior de 9,43 lei/l.

Benzina premium variază între 9,29 lei/l și 10,19 lei/l, fără fluctuații majore. Motorina standard a crescut la 10,29 lei/l, iar prețul maxim rămâne la 10,51 lei/l. Motorina premium este constantă, dar atinge un maxim mai ridicat, de 11,07 lei/l.

În Timișoara, carburanții indică o ușoară corecție descendentă la benzina standard, care pornește de la 9,11 lei/l și ajunge la 9,23 lei/l, cu 20 de bani sub maximul anterior.

Benzina premium rămâne între 9,29 lei/l și 10,19 lei/l. Motorina standard este constantă la 10,29 lei/l și urcă până la 10,51 lei/l. Motorina premium nu înregistrează modificări, menținând intervalul 9,84–11,07 lei/l.

În Iași, carburanții arată o stabilitate pentru benzina standard, la 9,11 lei/l, și o scădere a maximului la 9,23 lei/l. Benzina premium înregistrează o reducere semnificativă, până la 9,90 lei/l, după ce anterior depășea 10 lei/l.

Motorina standard crește ușor la 10,29 lei/l, iar maximul rămâne la 10,51 lei/l. Motorina premium se menține între 9,84 lei/l și 10,89 lei/l.

În Constanța, carburanții evidențiază o scădere importantă la benzina premium, al cărei maxim a coborât la 9,90 lei/l, de la peste 10,90 lei/l anterior. Benzina standard rămâne la 9,11 lei/l, cu un plafon de 9,23 lei/l.

Motorina standard urcă la 10,29 lei/l, iar maximul rămâne la 10,51 lei/l. Motorina premium este stabilă, între 9,84 lei/l și 10,89 lei/l.

Autoritățile au anunțat, pe 2 aprilie 2026, un set de măsuri pentru piața de carburanți, care includ reducerea accizei la motorină cu 30 de bani pe litru și limitarea modificării prețurilor la o singură actualizare zilnică.

Decizia a fost fundamentată pe evoluția prețurilor internaționale, unde motorina a înregistrat creșteri mai accentuate decât benzina, afectând direct sectoarele economice dependente de transport și logistică.

Premierul a explicat că intervenția vizează motorina deoarece impactul acesteia asupra economiei este mai ampl, în timp ce benzina nu a fost inclusă în pachetul de măsuri.