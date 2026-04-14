Invitatul ediției de marți, 14 aprilie 2026, al podcastului „Condamnați la cultură” a fost celebrul rapsod Grigore Leșe. În cadrul dialogului purtat cu Liviu Mihaiu, emisiune difuzată pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România, artistul a oferit o perspectivă profundă asupra stării societății actuale și a modului în care ne raportăm la valorile fundamentale.

Întrebat de moderator ce îi lipsește omului din vremurile actuale, Grigore Leșe a punctat imediat pierderea conexiunii cu esențialul. În opinia sa, modernitatea a adus cu sine o barieră în calea simplității, însă a recunoscut că încă mai există momente și locuri care îi oferă speranță.

Artistul a rememorat o experiență recentă din perioada sărbătorilor pascale, când a fost plăcut surprins de atitudinea tinerei generații din mediul urban. Liniștea orașului și respectul întâlnit într-un local bucureștean i-au oferit un moment de încurajare.

„Omul modern s-a îndepărtat de simplitate. În ziua de Paște m-am plimbat cu Iulia pe bulevardul Alba Iulia. Seara era liniște. Mi-a plăcut mult. M-am încurajat. Și am intrat într-un local. Și acolo erau tineri. Că noi te vorbim de tineri. Și am întâlnit o echipă la un local, îmbrăcați frumos, respectuoși, ne-au servit. Zic, uite-te, mă! Extraordinar că s-a schimbat”, a povestit Grigore Leșe în cadrul podcastului.

Adevărata emoție a venit în momentul în care artistul a descoperit, prin intermediul tehnologiei, o comunitate care încă trăiește după regulile nescrise ale tradiției autentice.

Imaginile cu oamenii din Zagra, care păstrează rânduiala nu din obligație, ci din convingere, l-au marcat profund pe invitatul lui Liviu Mihaiu.

„M-am dus, am zapat un pic pe telefon și zic și dau peste o comunitate din Zagra. Zic, oamenii sunt în rânduială, dar atenție! Că erau pe adevărata în rânduială. Se vedea pe ei. Pe oamenii îi cunoști cum îi vezi, dacă sunt îmbrăcați la comandă sau s-au îmbrăcat că așa să îmbracă ei de sărbători. Erau cu copii, asistau, erau triceterași, o vioară, o violă și un contrabas și jucau. Am plâns în fața telefonului. Nu, nu, extraordinar la așa ceva. Adică, măi, am plâns de plâns”, a mărturisit Leșe.

Grigore Leșe a subliniat că supraviețuirea identității noastre depinde de cunoașterea profundă a simbolurilor și a muzicii sacre.

Acesta a menționat că le cere constant studenților săi să nu ignore pilonii culturii tradiționale și bisericești, de la salutul creștin până la complexitatea glasurilor muzicale.