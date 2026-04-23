Subiectul gestionării Deltei Dunării a fost analizat și miercuri la podcastul Condamnați la cultură. Gazda emisiunii, jurnalistul Liviu Mihaiu, a analizat situația actuală a rezervației alături de doi invitați cu experiență vastă în domeniu: Virgil Munteanu, fost guvernator și expert de Mediu al Bruxelles-ului până în 2026, și Grigore Baboianu, fost guvernator al Deltei Dunării. Discuțiile au evidențiat necesitatea unei reforme structurale profunde pentru a salva acest ecosistem unic.

Grigore Baboianu a subliniat că, deși subiectul este uneori ignorat din cauza contextului economic și politic actual, sănătatea Deltei rămâne o prioritate critică. Potrivit acestuia, evoluția acestei zone naturale de o valoare inestimabilă este inseparabilă de eficiența mecanismelor prin care este administrată.

Un punct central al discuției a fost caracterul învechit al legislației care guvernează rezervația. Baboianu a atras atenția asupra unei dualități contradictorii din structura administrativă actuală, care îngreunează aplicarea unor măsuri eficiente pentru protejarea biodiversității.

„Administrarea rezervației se bazează pe o lege care a ajuns să fie foarte veche, desuetă, este depășită de norme și este depășită de realitățile cu care se confruntă Delta. Administrația rezervației, conform legii care există în prezent, care funcționează în prezent, este o combinație 2 în 1, adică administrația rezervației face și administrarea patrimonului natural și al biodiversității, pe de o parte. Pe de altă parte este și autoritate de mediu”, a explicat fostul guvernator.

Pentru a depăși acest blocaj, Grigore Baboianu a lansat o propunere radicală, susținând că simpla cârpeală a normelor legislative nu mai este suficientă. În opinia sa, este nevoie de o desființare a actualei structuri și de o regândire a instituției pe baze moderne, aliniate standardelor internaționale pentru ariile protejate.

„Această dualitate este contradictorie în termeni de administrare din punctul meu de vedere. De aceea, aș vrea să reiau, s-a vehiculat de-a lungul timpului o vorbă și o propunere pe care eu o susțin și anume. În sfârșit, e drastică și anume că organizarea administrației acestei instituție ar trebui desființată. Și reînființată după normele modernele Administrării unei arii protejate. A continua să funcționeze așa cum funcționează acum, fără să fie subordonată Autorității Naționale a arealelor protejate, e o problemă”, a mai precizat acesta.

În ciuda unor schimbări recente care au vizat centralizarea atribuțiilor la nivel național, Baboianu rămâne sceptic cu privire la viabilitatea modului actual de funcționare a administrației rezervației.

„Din fericire să spunem că acum modificarea legislativă a făcut ca aceste două atribuțiuni să fie preluate de o singură autoritate la nivel național. Însă, administrația rezervației nu poate să funcționeze așa cum funcționează acum”, a conchis invitatul emisiunii.