Într-o lume tot mai grăbită, Cristela Georgescu, soția fostului candidat la președinție Călin Georgescu, a ales să le ofere urmăritorilor săi o pauză de reflecție printr-o postare plină de sensibilitate.

Inspirată de frumusețea cireșilor înfloriți, aceasta a împărtășit o povestire dragă sufletului său, citită cu mulți ani în urmă.

Mesajul postat de Cristela Georgescu pe pagina sa de Facebook evocă imaginea unui înțelept care, aflat în căutarea unor răspunsuri profunde, cere unei ramuri golașe de copac: „Vorbeşte-mi despre Dumnezeu!”.

Răspunsul nu vine prin cuvinte, ci prin miracolul vieții: ramura înflorește instantaneu.

Totul pare un semn că divinitatea și răspunsurile pe care le căutăm se află adesea în simplitatea naturii. Cristela Georgescu recunoaște că nu mai reține unde a citit povestirea respectivă, însă și-a amintit instant de ea în secunda în care a văzut cireșii în floare.

„Era în primăvară. Mugurii se umflaseră, dar nu plesniseră şi ramurile erau golaşe, iar arborii despuiaţi şi înfriguraţi. Un înţelept se plimba prin pădure şi gândea. Tot mergând şi reflectând, pentru că nu găsea răspunsuri mulţumitoare, s-a oprit în faţa unei ramuri golaşe, cerându-i: „Vorbeşte-mi despre Dumnezeu!” Deodată, mugurii au plesnit, petalele s-au desfăcut… creanga a înflorit!… Nu-mi mai amintesc unde am citit povestioara asta acum mulți, muuulți ani, de fapt nici nu are importanță, dar la ea m-a dus gândul când am văzut cireșii în floare…”, este mesajul postat de Cristela Georgescu pe pagina sa de socializare.

Imediat, a curs cu aprecieri și cu comentarii din partea celor care o urmăresc și o admiră pe Cristela Georgescu, dar și pe Călin Georgescu.

Iată doar câteva dintre mesaje (unul a venit chiar din partea îndrăgitei cântărețe Silvia Dumitrescu):

„Sa fie oare un semn bun?…abia astept sa aflu! Sunt extrem de emotionata! Doamne ajuta! Da-ne un semn bun prin bunavointa Ta!!!”, a scris în comentarii Silvia Dumitrescu.

„Eu cred ca e anotimpul care te invie la viata. Pasarile pregatesc cuiburile in trilurile fiecarei specii, pomii isi primenesc crengile cu flori si frunze, gizele pornesc la drum prin firicelele crude de iarba , albinele zoresc cu strinsul polenului si mierii, mieii alearga mototoli bucurindu se de firavele raze de soare, pupaza si cucul vestesc sosirea primaverii. O intreaga feerie oferita in dar de bunul Dumnezeu.”

„Așteptăm ca țara sa râdă cand va fi o explozie de flori de cireși…și livezi ,încă mai avem și romani buni și frumosi”

„Nu sunteți singură în rugăciuni. Cu toții ne rugăm, să vedem cireșul înflorit!”

„Este deja, un prim semn! Gândul a înțeles ce ochii au văzut…Dumnezeu lucrează prin oameni”

„Dă Doamne ca primăvara aceasta să fie cu noi începuturi și speranțe de bine!”

În urmă cu o lună de zile, pe 25 martie 2026, Călin Georgescu făcea și el o referire la cireșii înfloriți, însă una mult mai enigmatică. Totul s-a întâmplat în emisiunea realizată de Robert Turcescu la Metropola TV.

Fostul candidat la prezidențiale vorbea despre vizita de anul trecut a Ursulei vor der Leyen în România, la baza aeriană Mihail Kogălniceanu și despre faptul că nimeni nu a înțeles, de fapt, însemnătatea acelei vizite.

Când se va afla adevărul? La final de aprilie, când înfloresc cireșii, a spus Călin Georgescu la acel moment (vezi aici mai multe din declarații).