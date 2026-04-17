Întâlnirea dintre Călin Georgescu și George Simion se înscrie într-un context politic instabil, marcat de posibila implozie a coaliției PSD-PNL-USR-UDMR. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, cei doi lideri au purtat discuții timp de aproximativ o oră, într-un cadru discret, ferit de atenția publicului, scriu cei de la Gândul.

Evenimentul are loc după ce, în cursul acestei săptămâni, Călin Georgescu a avansat public ideea unui guvern „de reconciliere națională”, care ar putea include PSD, AUR și PNL. Propunerea vine într-un moment în care tensiunile dintre partidele aflate la guvernare s-au accentuat, iar scenariile privind ieșirea PSD de la guvernare sunt tot mai frecvente.

În același timp, poziționarea lui George Simion în sondaje îl indică drept unul dintre favoriții electoratului pentru funcția de prim-ministru. În acest context, o eventuală colaborare politică între AUR și alte formațiuni parlamentare devine o ipoteză discutată tot mai intens în mediul politic.

Un alt element relevant este precedentul din 2020, când George Simion l-a propus pe Călin Georgescu pentru funcția de premier, în cadrul consultărilor de la Cotroceni cu fostul președinte Klaus Iohannis. Această relație politică consolidată între cei doi indică o posibilă strategie comună în eventualitatea unor schimbări majore de guvernare.

Desfășurarea întâlnirii dintre Călin Georgescu și George Simion a fost surprinsă în detaliu, conturând o cronologie clară a evenimentului. La ora 10:40, George Simion a ajuns la Biblioteca Națională a României, unde a intrat pe o cale laterală, evitând accesul principal. Liderul AUR s-a așezat la o masă situată la parterul instituției.

La ora 10:53, Călin Georgescu a sosit la aceeași locație, fiind transportat cu un autoturism Renault. După câteva momente petrecute în mașină, acesta a intrat în clădire, fiind recunoscut pe traseu de un trecător, moment petrecut în jurul orei 11:00.

Cei doi s-au întâlnit într-un spațiu retras, poziționat într-un colț al holului, unde au purtat discuții față în față. Amplasarea mesei, parțial ascunsă după un stâlp, sugerează intenția de a evita expunerea publică. În tot acest timp, șoferul lui Călin Georgescu a rămas în apropiere, supraveghind zona.

Întâlnirea s-a încheiat în jurul orei 11:54, când George Simion a părăsit primul locația, urmat, două minute mai târziu, de Călin Georgescu. Cei doi au plecat separat, fără a face declarații publice.

Întâlnirea dintre Călin Georgescu și George Simion precede un moment critic pentru actuala coaliție de guvernare. Luni, Partidul Social Democrat urmează să organizeze un vot intern decisiv privind menținerea la guvernare și susținerea premierului Ilie Bolojan.

Nemulțumirile din interiorul PSD s-au acumulat în ultimele luni, culminând cu dispute legate de privatizarea unor companii de stat considerate strategice. Reprezentanții social-democrați au acuzat partenerii de coaliție, în special PNL și USR, că au promovat aceste inițiative fără consultare prealabilă.

În cazul unei demisii a premierului sau al retragerii PSD de la guvernare, ar urma consultări la Palatul Cotroceni pentru formarea unei noi majorități parlamentare. Într-un astfel de scenariu, AUR ar deveni un actor esențial, fiind al doilea partid ca pondere în Parlament.

De asemenea, în ipoteza declanșării unor alegeri anticipate, susținerea lui Călin Georgescu ar putea avea un impact semnificativ asupra rezultatelor electorale. Rezultatele din 2024, când peste două milioane de alegători au votat pentru candidatura sa independentă, indică o bază solidă de susținere care ar putea influența decisiv viitoarele configurații politice.