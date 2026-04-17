Călin Georgescu face o profeție despre viitorul Europei. Într-un context global marcat de conflicte armate, instabilitate economică și presiuni asupra lanțurilor de aprovizionare, Călin Georgescu promovează o viziune în care apa devine resursa strategică centrală a secolului XXI.

Această perspectivă plasează România într-o poziție potențial avantajoasă datorită rezervelor sale naturale de apă și capacității agricole, într-un moment în care securitatea alimentară și accesul la resurse fundamentale sunt tot mai discutate la nivel global.

Conform acestei viziuni, ordinea economică globală se îndreaptă către o etapă în care apa potabilă va avea o importanță comparabilă sau chiar superioară petrolului.

În multe regiuni ale lumii, accesul la apă depinde deja de tehnologii costisitoare, precum desalinizarea, utilizată intensiv în orașe aride precum Dubai.

În contrast, România este descrisă ca având un potențial natural ridicat în ceea ce privește resursele de apă dulce, ceea ce ar putea deveni un avantaj strategic pe termen lung.

Un concept central în această analiză este trecerea de la „conducta de petrol” la ceea ce poate fi interpretat ca o „conductă de apă” – simbol al viitoarei infrastructuri geopolitice.

În acest cadru:

resursele hidrologice devin instrumente de negociere internațională

infrastructura de transport al apei capătă relevanță strategică

statele cu acces la resurse stabile pot influența relațiile economice regionale

Această abordare redefinește noțiunea clasică de putere, mutând accentul de la energie fosilă la resurse naturale regenerabile, dar limitate.

„România trebuie să înceteze să mai concureze în industrii saturate, dominate de giganți precum Germania sau Japonia, și să mizeze pe sectoarele esențiale vieții”, afirmă acesta.

O altă componentă importantă este securitatea alimentară, considerată vulnerabilă în fața schimbărilor climatice, conflictelor și dezechilibrelor logistice globale.

În acest context, România este văzută ca având un potențial agricol semnificativ, capabil să susțină nu doar consumul intern, ci și exporturi strategice.

Ideea centrală este că hrana și apa devin elemente fundamentale de stabilitate națională, în unele scenarii chiar mai importante decât dezvoltarea industrială clasică.

Viziunea prezentată critică orientarea exclusivă către industrii puternic globalizate și competitive, cum ar fi sectorul auto, unde accesul la piață este dominat de mari actori internaționali.

În schimb, se propune o repoziționare strategică a economiei către:

agricultură modernizată

gestionarea resurselor de apă

producție alimentară cu valoare strategică

Această schimbare ar urmări reducerea dependenței externe și consolidarea autonomiei economice.