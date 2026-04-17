”În noaptea de 16-17 aprilie, forţele Federaţiei Ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei, în zona de Nord a braţului Chilia. Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 00.43 un mesaj RO-ALERT”, informează vineri dimineaţă MApN.

Sistemele de apărare antiaeriană au urmărit două ţinte aeriene în apropierea frontierei, una dintre acestea intrând în spaţiul aerian naţional. Semnalul radar a fost pierdut la 16 kilometri sud-est de Chilia Veche, deasupra unei zone nelocuite.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 02:48.

Potrivit MApN, o echipă este pregătită să plece în cursul acestei dimineţi pentru a efectua cercetări în zona indicată.

”Condamnăm ferm acţiunile Federaţiei Ruse care pun în pericol securitatea regională, constituind o încălcare gravă a normelor de drept internaţional. Ministerul Apărării Naţionale rămâne în permanentă coordonare cu structurile aliate şi naţionale responsabile, monitorizând evoluţiile din zona de responsabilitate şi fiind pregătit să adopte măsurile necesare pentru protejarea teritoriului şi a populaţiei României”, afirmă reprezentanţii MApN.

Autoritățile îi îndeamnă pe cetățeni să respecte indicațiile oficiale și să urmărească informațiile transmise prin canalele instituționale.

MApN anunță că noi atacuri ale forțelor ruse au avut loc marți dimineață în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Potrivit instituției, o grupare de drone a fost detectată în proximitatea spațiului aerian românesc, iar autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea.

”În dimineaţa zilei de marţi, 14 aprilie, forţele ruse au reluat atacurile cu drone asupra obiectivelor civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea. Ca urmare a detectării unei grupări de drone care evolua în apropierea spaţiului aerian al României (nord de Vâlcove), Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 03.48, un mesaj RO-Alert”, informează MApN.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești, în timp ce sistemele de apărare antiaeriană au fost puse în poziții de tragere.

Potrivit MApN, nu au fost înregistrate pătrunderi în spațiul aerian național, iar alerta aeriană a fost ridicată la ora 04:45.

Ministerul Apărării Naționale mai precizează că informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de aceste atacuri, menținând un contact permanent cu acestea.