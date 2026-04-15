Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că, în noaptea trecută, forțele ruse au vizat ținte civile și infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei cu România, în zona județului Tulcea.

Deși nu au fost semnalate încălcări ale spațiului aerian românesc, autoritățile au ridicat nivelul de alertă, iar sistemele de apărare antiaeriană au fost pregătite pentru intervenție.

Primul mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 02:37, după detectarea unor drone în apropierea graniței.

„Ca urmare a detectării unei grupări de drone care evolua în apropierea spațiului aerian al României (pe directia Vâlcove), Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis, la ora 02.37, un mesaj RO-Alert”, a transmis MApN miercuri dimineață.

În contextul acestor evoluții, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat din Baza 86 Aeriană de la Fetești pentru misiuni de monitorizare și protecție a spațiului aerian.

Totodată, sistemele de apărare antiaeriană au fost activate și plasate în poziții de tragere, ca măsură preventivă.

La câteva ore după primul incident, un nou grup de drone a fost identificat în deplasare către zona Ismail, ceea ce a determinat autoritățile să emită un al doilea mesaj RO-Alert, la ora 05:08.

„La interval de câteva ore, un alt grup de drone a fost detectat în evoluție către Ismail, fiind transmis un nou mesaj RO-Alert la ora 5.08. Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național. Starea de alertă aeriană a încetat la ora 5.42”, potrivit MApN.

Nu este prima situație de acest tip în zona de graniță. În noaptea de luni spre marți, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un nou mesaj RO-Alert, pe fondul intensificării atacurilor din Ucraina.

Populația a fost avertizată inclusiv asupra riscului căderii unor obiecte din spațiul aerian și a primit recomandări de autoprotecție.

„Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, din serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat din Baza 86 Aeriană de la Fetești, iar sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în poziții de tragere. Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 4:45.”, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării Naționale (MApN).

Potrivit datelor centralizate de MApN, de la începutul războiului din Ucraina au fost înregistrate numeroase incidente în apropierea teritoriului României.

În total, în contextul a aproape 70 de atacuri desfășurate în proximitatea graniței, au fost raportate 21 de pătrunderi ale unor drone rusești în spațiul aerian românesc.

De asemenea, în 41 de cazuri, pe teritoriul național au fost identificate fragmente provenite de la aceste aparate, cele mai multe în zona de nord a județului Tulcea.

În paralel, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis peste 70 de mesaje RO-Alert în patru județe, majoritatea fiind direcționate către populația din Tulcea.

Reprezentanții Armatei au subliniat că măsurile de monitorizare și coordonare sunt menținute la un nivel ridicat, pentru a asigura protecția populației și a teritoriului României.

Situația de la graniță rămâne una tensionată, în contextul continuării atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene din apropierea Dunării, ceea ce generează riscuri indirecte și pentru teritoriul românesc.