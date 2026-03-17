Ministerul Apărării a transmis că, în dimineața zilei de marți, 17 martie, forțele ruse au lansat un nou val de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea. Potrivit instituției, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă pentru Poliție Aeriană, au decolat în jurul orei 01:40 de la Baza 86 Aeriană Fetești.

Potrivit aceleiași surse, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea activării măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-Alert la ora 01:55.

Sursa menționată a arătat că au fost semnalate fragmente de vehicul aerian căzute pe teritoriul României, în zona localității Plauru. După ridicarea alertei aeriene, în jurul orei 03:00, o echipă de specialiști a început verificările în teren.

Reprezentanții ministerului au precizat că, până în prezent, nu a fost identificat locul exact al impactului, iar căutările vor continua odată cu îmbunătățirea condițiilor de vizibilitate. Totodată, Ministerul Apărării a informat și informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de aceste atacuri, menținând un contact permanent cu acestea.

Vineri, atacurile cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre au continuat, fiind identificate mai multe ținte aeriene în apropierea graniței cu România. În acest context, populația din nordul județului Tulcea a primit trei mesaje RO-Alert în mai puțin de 12 ore, prin care era avertizată asupra prezenței dronelor în imediata vecinătate a spațiului aerian românesc.

Potrivit datelor comunicate, în jurul orei 10:00, sistemele radar ale MApN au detectat ținte aeriene în nordul județului Tulcea, în zona Chilia Veche–Vâlcove, fiind transmis primul mesaj de avertizare. Tot atunci, două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea au decolat pentru misiuni de cercetare și monitorizare.

Ulterior, la ora 12:00, au fost semnalate noi drone în apropierea spațiului aerian românesc, ceea ce a determinat emiterea unui al doilea mesaj RO-Alert pentru locuitorii din Delta Dunării. În același timp, două avioane de luptă Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Al treilea mesaj RO-Alert a fost transmis în jurul orei 18:00, când sistemele de apărare antiaeriană au fost din nou activate, iar alte două aeronave germane au fost ridicate de la Baza 57 pentru monitorizarea situației.

Echipele de specialiști ale Ministerului Apărării Naționale au desfășurat verificări în teren în zona Chilia, județul Tulcea, pentru a stabili dacă au căzut resturi de drone, însă nu au fost identificate astfel de obiecte.

Ministerul Apărării Naționale continuă să monitorizeze permanent situația din apropierea spațiului aerian național și colaborează cu instituțiile responsabile pentru gestionarea oricăror incidente care ar putea apărea.